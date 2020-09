Subamos la apuesta: ¡España nos viola!

Les recuerdo que mañana hay Diada. Que están ustedes invitados a manifestarse frente al SEPES por la independencia de Cataluña (camiseta conmemorativa a 15€). Se lo recuerdo porque este año el dichoso covid nos ha distraído de las cosas esenciales.

Y no ha pasado que como otros años, y a 30 días de la patriótica fecha, TV3 abriera el telediario con la exultante nueva de que ya solo quedan 200.000 plazas para completar los tramos del slogan humano de este año. Así es, hay tanta gente que el gigantesco “Espanya ens viola analment” llamado a conectar Lleida con La Junquera para ser visible desde la Estación Espacial, se ha quedado chico y la ANC añadirá otros 3.000 subtramos para formar la traducción al inglés en cursiva: “Spain rapes us for the anus”. A continuación, gran noticia, los vecinos del Baix Penedès encargados de la “Y”, repartirán prácticamente gratis (4.99€ la ración) 13 toneladas de tomate garrapiñado, este clásico olvidado de la gastronomía nacional de la nación catalana. El conseller de Agricultura, a hilo seguido, recalca la importancia de consumir tomate nacional catalán. Como quinta noticia, y en un impresionante ejercicio de pluralidad ideológica, la portavoz de Ciudadanos lamenta que la Generalitat se gaste seis millones de euros en drones para la retransmisión del grafo humano y que adjudique el servicio a un notorio procesista como Miquel “Mikimoto” Calzada, que en el siguiente bloque sale lacrimoso asegurando que pierde dinero con el encargo, que en la vida ya lo tiene todo hecho y esto de los drones lo hace por su firme “compromiso de país”, que todo es legal. Dicho lo cual, y antes de los deportes, otro excitado conseller esgrime a modo de agravio histórico la carta del alcalde de Chinchilla (Albacete) en la que le comunica que devuelve el expediente de sanción por mantener en el callejero la Avenida de Gerona alegando que no entiende ni pijo del escrito, que Chinchilla es España y que le escriba en es-pa-ñol, ¡hostias!, no en gallego o en persa o en baturro o lo que cojones sea lo que pone (el incidente monopolizará durante tres días las tertulias de Catalunya Ràdio y los cuatro colegios de abogados catalanes presentan demanda por delito de odio contra el desalmado alcalde de Chinchilla; en política hay que cuidar las formas).

Así han sido los últimos 10 agostos en TV3, una sucesión de greujes y anuncios para participar en la Diada de la Asamblea Nacional Catalana (ANC). Y si se creen que me río o que exagero es porque no me ven la cara. De ahí que esté uno agradecido al covid por ahorrarnos tanta cazurrada. Lo que no quita para que, a pesar del virus, la ANC se vaya a bajar del burro. Habrá Diada, como hay Dios que la habrá, concentraciones ante las sedes de la administración central que recuerden al universo que el país es una tierra ocupada a sangre y fuego por el imperio español (¿o ya nos hemos olvidado del señor que perdió el testículo en la heroica revuelta de 2017?¿Y qué me dicen de la carta del alcalde de Chinchilla?). Eso sí, el Govern no irá por lo del covid, y bueno, mucho cuidado en general, mascarilla y distancia, ¡no vayamos a jugarnos la salud por la independencia! Lávense las manos.

Vale, no se irá como tal Govern, pero sí habrá presencia presencial de gobernantes bien que en su dualidad corporal civica. Es decir, la parte de Torra que es administrador y cobra, puede que no vaya. El Torra real no vinculante, polithké plasmaticon, en elegante expresión de Cassirer (Πολιτική διάσταση) no se sabe. Pero tengan por cierto que en espíritu pneuma (πνεύμα, Cassirer de nuevo) allí estaremos. En ectoplasma, si van mal dadas, como Puigdemont pero al peu del canó. Como el timbaler del Bruc, Agustina de Lleida, Messi, el nostrado Cristòfol Colom o Francesc Francu Bahamonts (aunque este último parece que de padre maño, o asturiano, de Ceuta o por ahi).

Diada rara. En las altas instancias, en las medias y en las bajas nadie se fía ya de nadie. Y el uno pregunta al otro quién coño hace las listas este año, y a ver si a lo tonto nos quedamos fora de joc. ¿Quién lo sabe? Se sospecha que ANC trabaja para Puigdemont, anteriormente de CNxR, ahora Junts per Catalunya, aunque el PDCat (antes CDC) ha interpuesto demanda por usurpación de nombre. Medida fratricida que no cuenta (o a lo mejor sí) con el respaldo del PNC, escisión del anterior. ERC templa gaitas con el gran Junqueras y su visión multifocal repartida entre Madrid y Bruselas. La CUP, que nunca engaña, pide desobediencia previa a las elecciones. El mentado Torra que muy bien, confrontació i desobediència, como estrategia demoledora para debilitar España y (ahora sí, lo juro por el Barça) establecer la República, la misma que se declaró no se declaró declaradamente, pero que tenemos ahí ahí, al caer. Omnium apela a la unidad desagregada dentro de un co-orden simbiótico de igualdad ponderada por relevancia asimétrica, pero con el jefe al frente (bueno, vale, al frente al frente no, pero en sitio de salir sí, no fotem). En Comú Podem aplaude no sabe qué…

A todo esto, a un amigo periodista que se jactaba de comprender a la perfección el percal, le acaban de ingresar en el psiquiátrico al pasear desnudo por Vallvidrera y agredir a una señora al grito de “sóc Companys, sóc Companys” (cuídate Oriol, espero que salgas adelante).

¿Y dicen que baja el suflé? Chorradas, volverán a ganar las elecciones y de paliza, como siempre. No hay Trankimazin que aplaque tanto delirio patriótico. Otra cosa será para hacer qué exactamente… Que eso ya… Alá el Misericordioso, padre de creyentes, en su infinita sabiduría… Él proveerá. Como reza el refrán, Alá Alá, gràcies pel pa.