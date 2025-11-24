Sol y sombra para la Diputación: pierde 6M€ en ayudas de la UE y gana 1,6

La Diputación de Segovia contará con 1.6M€ de financiación europea para el desarrollo del Plan de Actuación Integrado (PAI) de la Campiña Segoviana, dentro de la convocatoria de expresiones de interés para el desarrollo de proyectos orientados a combatir la despoblación en el ámbito rural, con cofinanciación del programa plurirregional de España FEDER 2021-2027. Esta es la de cal.

La de arena es que también se ha notificado a la entidad provincial que se ha rechazado otra propuesta, y eta por importe de casi 6 millones de euros. que contempla acciones en el plan digital, en energía y medio ambiente, y también en inclusión social y dinamización económica. Ese PAI pasó un primer corte ministerial, aunque en el proceso se constató la falta de fondos suficientes para cubrir las actuaciones, por lo que quedó excluido. Esta situación ha originado la interposición de una reclamación por parte de la institución provincial, que aún no ha sido resuelta. El proyecto planteaba una inversión de 10,4M€, de los 4 que hubiera aportado la Diputación, dineros que se invertirán en algunas de las actuaciones incluidas en este PAI rechazado.

En el que sí ha pasado el filtro, el de la Campiña Segoviana contempla tres proyectos. El primero de ellos se refiere a La Alameda, con la creación de dos unidades de convivencia en la residencia, así como servicios comunitarios y de ocio. El segundo proyecto prevé servicios de proximidad rurales, un sistema de movilidad comunitaria rural ‘PuebloViajero’ y una herramienta de comunicación municipal, reserva de espacios e instalaciones ‘Mi Ayuntamiento Móvil’. El tercer proyecto se llama ‘Segovia, Memoria Digital’ y se orienta a la gestión, difusión y preservación de los fondos históricos de los ayuntamientos de la Campiña Segoviana. Cada uno de esos tres proyectos cuenta, respectivamente, con un presupuesto estimado de 1’8 millones, 480.000 y 400.000 euros. Europa asume 1,6, en tanto la Diputación pagará el millón restante.