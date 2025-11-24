Se afianza la Gimnástica en el liderato merced a un tanto de Pau que valía los tres puntos frente al Deportivo Fabril. Una victoria que es más que eso, es un golpe de autoridad ganando en casa al tercero de la clasificación y con golazo de Pau en el minuto 15 que de semichilena remataba a la red tras un pase en largo a la banda y a la espalda de la defensa y que conectó con una gran carrera de Iker. El lateral la cruzó al punto de penalti donde Pau la enchufaba de volea. Tres muy buenos puntos, que sumados a los empates de Vetusta y Ávila, colocan al equipo de Bea líder por segunda semana consecutiva y con cuatro de ventaja. La temporada es larga pero el plus de moral, y la victoria ante un rival directo, resultan impagables en una segunda federación igualada donde dos resultados adversos cambian radicalmente la situación.