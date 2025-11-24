Se afianza la Gimnástica en el liderato merced a un tanto de Pau que valía los tres puntos frente al Deportivo Fabril. Una victoria que es más que eso, es un golpe de autoridad ganando en casa al tercero de la clasificación y con golazo de Pau en el minuto 15 que de semichilena remataba a la red tras un pase en largo a la banda y a la espalda de la defensa y que conectó con una gran carrera de Iker. El lateral la cruzó al punto de penalti donde Pau la enchufaba de volea. Tres muy buenos puntos, que sumados a los empates de Vetusta y Ávila, colocan al equipo de Bea líder por segunda semana consecutiva y con cuatro de ventaja. La temporada es larga pero el plus de moral, y la victoria ante un rival directo, resultan impagables en una segunda federación igualada donde dos resultados adversos cambian radicalmente la situación.
Home »Actualidad » La Segoviana se afianza en el liderato con victoria a domicilio (0-1)
24 noviembre, 2025
Soy aficionado y forofo de la gimnástica segoviana y como no, me alegro enormemente por su liderato , pero tienen que mejorar mucho porque no hacen buen fútbol y la liga es larga y al final a cada uno se le pone en su sitio y en este caso a mí humilde parecer , no debería ser el líder porque hay equipos , como ayer el febril , jugaron mejor. La suerte también está presente en todos los juegos.