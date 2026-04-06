Segovia cierra marzo con 4.761 parados, 42 menos que el mes pasado

La provincia de Segovia cerró el mes de marzo con 4.761 personas en situación de desempleo, lo que supone un descenso de 42 parados respecto a febrero, una variación mensual del -0,87%. En términos interanuales, la caída es más significativa, con una reducción del 6,45% respecto a marzo de 2025, según los datos del SEPE recogidos por Comisiones Obreras de Castilla y León.

Valoración FES

Para la FES, las cifras deben tomarse con cautela porque se ha tenido en cuenta la evolución del mes completo, si bien se han desarrollado unas circunstancias económicas especiales en los últimos días, que podrían hacer revertir la situación en las próximas fechas. En este sentido, el presidente de la FES, Andrés Ortega, considera que hay que valorar de forma modera los datos. “Esto refleja una evolución favorable del mercado laboral en Segovia”, si bien “nos encontramos ante los algunos factores que crean incertidumbre para la actividad empresarial de cara a los próximos días”.

“No podemos ocultar que ha habido reducción del paro y un aumento de la afiliación a la Seguridad Social”. Y sobre todo, Andrés Ortega se felicita por el hecho de que Segovia sea la provincia con mejor evolución respecto a la situación de hace un año. Pero todo ello se debe en gran medida, dice, al “esfuerzo, la capacidad de adaptación y la resiliencia del tejido empresarial”. En línea con las manifestaciones de CEOE Castilla y León el descenso del paro en marzo obedece al aumento de las contrataciones por la celebración de la Semana Santa, donde el turismo y el sector servicios suponen un importante nicho de creación de empleo.

CCOO Segovia

Por su parte, desde CCOO Segovia también piden cautela a la hora de valorar el descenso mensual. El sindicato apunta a que la bajada puede estar vinculada en buena medida al efecto de la Semana Santa, que genera actividad puntual en sectores como la hostelería y los servicios, sin que ello implique necesariamente una mejora estructural del mercado de trabajo. “Este tipo de descensos, asociados a campañas estacionales, no siempre reflejan una mejora estructural”, señalan desde la organización.

CCOO expresa su preocupación por que buena parte de las contrataciones sigan siendo temporales y concentradas en periodos concretos del año, lo que dificulta la estabilidad laboral de muchas personas en la provincia. El sindicato reclama avanzar hacia un modelo de empleo que no dependa de picos estacionales y que garantice trabajos dignos durante todo el año, poniendo el foco en la calidad del empleo y en quienes tienen más dificultades para acceder al mercado laboral.