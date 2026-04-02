La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Segovia ha denegado este miércoles varias licencias solicitadas con anterioridad por los promotores del Hospital Recoletas La Misericordia como paso previo necesario para la elaboración de un Plan Director que dote de coherencia y seguridad jurídica a las futuras actuaciones en el edificio, situado en el centro histórico de la ciudad. La medida, adoptada en coordinación con el Grupo Recoletas, busca integrar todas las intervenciones previstas en una planificación global que, una vez aprobada, permitirá agilizar la tramitación administrativa de futuros proyectos mediante procedimientos más simplificados. Los técnicos de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento han colaborado con el equipo redactor del Plan Director en la definición de un programa integral de inversiones y actuaciones.

En la misma sesión, la Junta ha aprobado el proceso de contratación del servicio de gestión de la escuela municipal de música y danza Agapito Marazuela, con un presupuesto base de licitación de 205.620 euros para el año de duración inicial del contrato. El anuncio se publicará de inmediato en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

También ha sido aprobado el convenio de colaboración con la comunidad de propietarios del Centro Comercial Almuzara, dotado con 10.000 euros, que permite el uso público del ascensor del edificio para facilitar la accesibilidad entre el paseo del Salón y la calle Juan Bravo.

Entre otros asuntos, la Junta ha concedido una subvención de 337.379 euros a la comunidad de propietarios Soldado Español para mejora energética, de los que 286.680 euros proceden de fondos europeos del Plan de Recuperación. Asimismo, ha aprobado el pago de las cuotas anuales a la Organización de las Ciudades del Patrimonio Mundial (4.000 euros), la Red de Ciudades AVE (7.000 euros) y la Red de Entidades de Desarrollo Local (1.000 euros), y ha autorizado varios rodajes en la antigua cárcel de Segovia.