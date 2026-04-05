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Al ritmo de la procesión

Posted By on 4, Abr, 2026

La procesión de los pasos es el hito central de la Semana Santa Segoviana, que un año más, puso en evidencia el gran momento de las cofradías, con acompañamientos musicales de año en año de mayor calidad y una cuidada escenografía. El tiempo acompañó, lo que tiró también de la presencia de público, con mucho turismo en las calles segovianas siguiendo los ritos. Previamente, el Jueves Santo, la decena de cofradías trasladaron sin incidentes los pasos hasta la Catedral, donde permanecieron expuestas al público. Tras el parón del sábado, la Semana Santa se cerrará con el día grande de la iglesia católica, el Domingo de Resurrección y, en las calles de Segovia y tantos pueblos de la provincia, la procesión del Encuentro que pone punto y final a la manifestación religiosa-cultural.

 

 

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Author: Redacción

Acueducto2. Noticias y actualidad de Segovia.

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