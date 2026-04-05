Segovia entra en el top-10 de turismo rural en febrero

Pese a ser un mes tradicionalmente de baja intensidad turística, los datos del mes de febrero corroboran la buena marcha del sector en la provincia, que entraba en el top-10 de destinos provinciales de turismo rural en España. Según los datos del INE actualizados en febrero, Segovia registró 14.648 pernoctaciones en establecimientos de turismo rural, lo que la convierte en la novena provincia en un ránking liderado por Santa Cruz de Tenerife (33.446), Girona (22.334), Huesca (20.289), Barcelona (19.665) y Cáceres. En Castilla y León, solo Ávila (15.940 pernoctaciones y séptima en la lista) supera a Segovia. Además, el territorio segoviano ha logrado sobrepasar, de nuevo, los dos días de estancia media, quedando el registro en las 2’05 jornadas. Un comportamiento que destaca también.

En total, pues, son 7.159 turistas los que se alojaron en febrero en alguno de los 415 establecimientos de turismo rural de la provincia, con una capacidad de 3.914 plazas, con un impacto laboral de 737 empleos. Más del 80% se corresponde con turismo nacional.

El diputado de Turismo, Javier Figueredo, ha valorado que “estos datos avalan una vez más el posicionamiento de la provincia segoviana como destino de referencia en el interior del país y en el conjunto de Castilla y León, también en épocas del año que no son especialmente benignas para el sector”. A ello contribuye, según ha agregado la amplia oferta que brinda el territorio provincial, lo que permite atraer a visitantes de diferentes gustos, procedencias y edades. “Nuestra provincia es capaz de ofrecer experiencias que se ajustan a familias, a los que buscan naturaleza impactante, a los amantes del patrimonio de calidad y también a los que optan por posibilidades de cicloturismo, enoturismo, astroturismo, turismo slow y tantos otros nichos que nuestra gran riqueza es capaz de satisfacer”.