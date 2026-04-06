La Segoviana se inmola en Ourense

La Gimnástica Segoviana cayó este domingo por 1-0 en su visita a O Couto ante la UD Ourense, en un duelo directo por la zona alta del grupo que se resolvió por la mínima tras un partido muy igualado. El marcador final fue de 1-0 para el conjunto gallego, y la sego lleva 2 puntos de los últimos 15.

El encuentro arrancó con una primera intervención de Carmona en los primeros compases, antes de que la Segoviana respondiera con una buena acción de Ayán por la derecha que terminó con remate de Chupo repelido por la defensa. Con el paso de los minutos, el Ourense también avisó con varios remates peligrosos que se marcharon fuera por poco, en una primera mitad equilibrada y sin goles.

Antes del descanso, los de Segovia dejaron algunos de sus mejores minutos, con un ataque que acabó en córner tras un remate de Ayán y un disparo a puerta de Álex Castro que detuvo el portero local. El 0-0 se mantuvo al intermedio después de tres minutos de añadido.

Tras el paso por vestuarios, la Segoviana salió con intención de dar un paso al frente. Nada más comenzar la segunda parte dispuso de una ocasión muy clara que terminó en manos del guardameta local, y poco después Samu Manchón vio la cartulina amarilla. En el minuto 60, el técnico segoviano movió el banquillo con un doble cambio para tratar de agitar el partido.

Pese a ello, el choque acabó decantándose del lado gallego y la Segoviana regresó de vacío de un campo exigente en un partido de máxima igualdad entre dos aspirantes de la parte alta. El duelo llegaba, además, con ambos equipos muy próximos en la clasificación y con el Ourense jugándose engancharse de lleno a la pelea.