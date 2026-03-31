23 Comments

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado que el asfaltado de la calle San Agustín es consecuencia directa de la falta de mantenimiento del Gobierno del PP y ha anunciado la presentación de un recurso de reposición contra el decreto de emergencia que amparó la actuación, al considerar que no se ajusta a los supuestos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público. La portavoz municipal, Clara Martín, y el viceportavoz, Miguel Merino, comparecieron este martes en la propia calle para trasladar su posición.
Martín ha sido contundente: “Una emergencia no puede justificarse por la falta de mantenimiento ordinario. Eso no es una emergencia, es la consecuencia directa de la dejadez”. La portavoz ha recordado que en 2020 el Gobierno socialista dejó redactado un proyecto completo de actuación hasta la plaza de San Facundo, con un presupuesto cercano a los 600.000 euros, y que en 2022 se ejecutaron reparaciones por unos 50.000 euros. Desde la llegada del PP al Gobierno municipal, ha denunciado, “la actuación ha sido inexistente, más allá de intervenciones puntuales en diciembre de 2023”. “Esto demuestra que son incapaces de planificar, incapaces de licitar e incapaces de ejecutar las actuaciones que la ciudad necesita”, ha afirmado.
Merino ha ampliado el foco al conjunto de la ciudad: “Los vecinos se preguntan desde hace meses por qué están así las calles de barrios como San José, Nueva Segovia, La Albuera, San Lorenzo o San Millán”, ha señalado, describiendo “un nivel de abandono evidente y una forma de actuar basada en la improvisación y las reparaciones deficientes”.
Vulneración de la normativa patrimonial
Martín ha centrado buena parte de su intervención en el cumplimiento de la normativa de protección del patrimonio. Ha advertido de que el Plan Especial de Áreas Históricas exige que cualquier modificación del pavimento en el conjunto histórico esté justificada y autorizada, algo que a su juicio no se ha producido. “El decreto de emergencia no incorpora referencias a la normativa patrimonial ni reconoce el nivel de protección del entorno”, ha señalado. “Nos puede gustar más o menos una actuación, pero lo que no es opinable es el cumplimiento de la ley. Y aquí, quien tiene la responsabilidad de hacerla cumplir, no lo ha hecho”, ha añadido.
Los socialistas han solicitado el expediente completo de la actuación y prevén trasladar un informe a ICOMOS, Hispania Nostra y la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Castilla y León para que evalúen la intervención. Martín ha alertado del riesgo de que esta actuación siente un precedente que abra la puerta a intervenciones similares en otros espacios protegidos, como la Plaza de la Artillería o la calle Colón.
La portavoz ha reprochado también al concejal de Patrimonio que se refiera a entidades como la Real Academia de San Quirce, la Asociación de Amigos del Patrimonio o AVRAS como “opinadores”. “Llevan décadas trabajando por esta ciudad, con informes y propuestas que incluso han servido de base para el Plan Especial de Áreas Históricas. Prescindir de todos ellos no es solo una falta de respeto institucional, es una forma de actuar que debilita las garantías en la protección de nuestro patrimonio”, ha concluido.
31 marzo, 2026
Con los 30 millones de euros que pagamos todos por la imbecilidad del CAT de Arahuetes, Luquero y esta persona, nos había dado para arreglar 30 o calles enteritas de Segovia. Incluida San Agustín. Ahora grita, se hace la víctima, a ver si la vota alguien y chilla, cuando ella sabe que una ciudad como Segovia no tiene dinero para arreglar más de 3 o 4 calles al año. Qué cara.
31 marzo, 2026
Jajaja… pero ahora MazaRISAS y sus cómplices están construyendo el CAT del PP para “interpretar” el Acueducto, sin programa alguno para su uso, previsto para inaugurar en 2036, coste final 15 millones de euros, con goteras y humedades incluido. Lo que faltaba… que alguien viniera para hacer buena a Martín.
1 abril, 2026
La obsesión con los adoquines y los peñascos del PSOE Miguel Merino es enfermiza. Será porque está fosilizado en el pleistoceno político y su mente no le da para más allá que para poner piedras en el camino a quien intenta avanzar Segovia al futuro.
31 marzo, 2026
Si el que ha venido a hacer bueno a la Martín es usted, señor Murray. Perejil de todas las salsas y sustraepiedras documentado.
31 marzo, 2026
Dios me perdonará por lo de dar el VºBº por una vez a algo que ha dicho Clara II… y el Juez me ha perdonado ya por lo del otro tema, pero NO a Melchor Calumniador, que ha aplazado su declaración porque aún no sabe cual de sus coartadas va a usar… Supongo que será “me apoya la mayoría silenciosa”.
31 marzo, 2026
Yo subo con frecuencia por esa ruta con el coche y cada vez tengo la sensación que se me cambiaban mis vísceras de sitio.
Lo que me alucina es que personas que han tenido la posibilidad de hacer algo, no han movido un dedo. ¡¡Y ahora piden dimisiones!!.
Sigo pensando que nos toman por tontos
31 marzo, 2026
¿Te refieres a MazaCuentacuentos?… que hace 3 años iba a implantar una Lanzadera Ligera Eléctrica para evitar los 490 viajes diarios de los autobuses sobredimensionados por el adoquinado, y no ha sabido gestionar más que su salario y sus fotos en prensa, me imagino ¿no?
31 marzo, 2026
Como Klara sube en SUV, no se entera del campo de minas que era San Agustín. Los bachazos de esa calle ya estaban bien de tiempo antes, cuando ella nos hipotecaba en proyectos faraónicos. Ahora a rasgarse las vestiduras… tiene más Kara que espalda. Y Murray, tómese la pastillita diaria, a ver si se le pasa la obsesión por el alcalde…
31 marzo, 2026
Jajaja… Clara II sube por Dr. Velasco y aparca en el parking Catedral-Oblatas… la he visto… te lo puedo garantizar. Y que el Alcalde se opta por la Cuestión de Confianza, si no es que le preocupa lo que cobra a fin de más que por la ciudad…
31 marzo, 2026
Los Planeamientos, no están escritos en piedra ni tan siquiera han llegado de la mano de Dios.
Como han comentado algunos opinadores, salvo las calzadas romanas, las calles pasaron de tener acabados en arena, a emborrillados y después adoquinados (Siglo XIX)
Siendo como es algo provisional. Dejemos pasar el impacto inicial, que el asfalto vaya perdiendo su tono negruzco y esperemos a ver que opinión tienen los residentes y el resto de ciudadanos. Podría plantearse un sufragio entre los ciudadanos, planteando pros y contras y que por mayoría se decida.
31 marzo, 2026
“Provisional”… para escurrir el bulto y dejar el marrón para el próximo alcalde, porque YA sabe que no va a ser él. Jajaja.
31 marzo, 2026
Aprovechando este foro. Harto como casi todos los segovianos de la falta de presupuesto municipal.
12 concejales y por escasos votos, a punto de 13 mayoría absoluta. Se ven absolutamente condicionados por. Una Ciudadana sin partido. Dos Voces muy afines pero que han de mostrar su oposición para que se les distinga. 9 Socios que después de 20 años, dejaron la ciudad como esta y ahora tienen solución para todo y lo que queda de la Izquierda, Podíamos, etc.
Debería el Sr. Alcalde, presentar una moción de confianza ligada a sus presupuestos.
Veríamos que ocurría. Votaria la Ciudadana en contra. Votarían los de VOX en contra. Permitirían que gobernara de nuevo el PSOE con VOX, la Ciudadana y el resto. Eso si seria “Franquestein”
O plantearían nuevas elecciones, donde La Ciudadana, seguro desaparecería.
No puede seguir la situación actual. En una ciudad, que después de 20 años de desgobiernos de izquierda, los ciudadanos han elegido 15 concejales de centro – derecha, por 10 de izquierda.
Atrévase Sr Alcalde a dar el paso. Moción de confianza a los presupuestos, ya.
31 marzo, 2026
Lo que NO necesita Segovia es un búnker para “interpretar” el acueducto, y llevar el foco del turismo hasta el antiguo Regimiento, con nueva rotonda incluida. Bloquear el presupuesto de Mazarías es un deber de los demás concejales. ¡Muy bien hacen! Segovia NO necesita otro CAT, ni más asfalto sobre los adoquines del Patrimonio de la Humanidad para encubrir la falta de gestión durante 3 años. Mazacuentacuentos, el llorón victimista, a casa ya… ¡TREScasas!
31 marzo, 2026
GLENN. sabes que te considero un amigo y te tengo aprecio.
Te voy a hacer un ruego. Se puede opinar, criticar e incluso dar ideas. Buenas en ocasiones sin necesidad de insultar.
Ya opine sobre el bunker para interpretar el Acueducto. Como a ti, me parece una metedura de pata que ya estaba proyectada por el gobierno municipal anterior pero se podría haber parado. En el lugar mas complicado, hoy incluso perforando la roca a escasos metros del Acueducto, donde todos los turistas se sitúan, la liamos aun mas con algo que realmente no se que interpretara. Ya comente en su dia la ruina de lo que fue Palacio de Enrique IV, junto a las arquetas de distribucion y que serviria para modificar el recorrido de os visitantes.
En lo referente al aparcamiento para autobuses turisticos, me parece buena idea que permitira que los que vivimos en San Lorenzo lleguemos al Azoguejo sin pelearnos toparnos de frente con otro vehiculo. Algun lugar era necesario y no es desde luego el peor de los disponibles.
Te lo ruego de nuevo. De verdad es necesario insultar.
Cuando uno va por un carril y ve que todos los demás van en contra dirección. Puede ser que el equivocado sea el uno.
Insultabas a Lopez Arranz, apoyaste a Pedro para después insultarle tambien, posteriormente a las Claras, ahora a Jose Mazarias. Piensalo.
Eres un tio muy valido, Segovia te debe la CECA, sin ti seria un solar. Olvida ese rencor, disfruta de nuestra, tu ciudad y participa opinando.
31 marzo, 2026
No hay ofensa, sino falta de argumentos por parte de quien prefiere hacerse la víctima, porque la verdad duele más que alguna palabra. (Murray no hace recortes de tus opiniones, pero si recuerda que ofreciste ser mediador con el Mando, oferta incumplida).
31 marzo, 2026
Andrés: ¿Qué opinión crees que debe tener El Murray de uno que le acusa falsamente en todos los medios nacionales de haber “arrancado” una piedra del Acueducto, le lleva ante el Fiscal, luego no aparece él mismo para su propia declaración, que sigue aplazando, y luego echa asfalto sobre el adoquinado protegido diciendo que cuenta con la “mayoría silenciosa”? El castellano es un idioma muy rico y hay que usarlo. Murray nunca ha hablado mal de ti… eres uno de los más valientes en este baile de disfraces por usar nombre y apellido propio (aplausos).
31 marzo, 2026
Querido Andrés, mejor seguir con los presupuestos prorrogados que hacer experimentos con la oposición. Ninguno son de fiar. Ni la izquierda (por supuesto), ni tampoco Vox (sólo reciben órdenes de Madrid) y menos Noemí Otero (la soberbia personificada). Por lo tanto, dejen trabajar a quienes ha elegido la ciudadanía y que se valore su esfuerzo por sacar una ciudad adelante tras 20 años de abandono (que fácil no debe ser).
1 abril, 2026
Falsa emergencia será para tí, que rebotas. Si quieres te paso la factura del taller de mi coche.
2 abril, 2026
Anda… y Padre Claret en igual estado pero claro, tu no pasas por ahí. Pasa la factura a Mazarisas, anda… es el que solo se preocupa por su bolsillo y el bunker para “interpretar” el acueducto, ignorando el estado de TODAS las calles porque sabe que le queda apenas 13 meses en la poltrona.
2 abril, 2026
Pues ya puestos a liarla podían haber chapapoteado la calle real en lugar de mandar a la brigada paracaidista a recolocar losas los días de mayor afluencia de turistas, porque es penoso que el mundo entero vea a media docena de tíos creyéndose que hacen algo productivo
2 abril, 2026
Nos llena la ciudad de alquitrán, y se va a Málaga a disfrutar el desembarco de la Legión y el traslado del Cristo de Mena… por segundo año consecutivo. ¿estará haciendo méritos para el puesto de alcalde en Málaga? Francisco de la Torre, actual Alcalde de Málaga, ya lleva más de 25 años en el cargo ininterrumpidos, y estará pensando en dejarlo, aunque los malagueños, y los de fuera, le quieren a rabiar, y no le dejarán irse. Paco es un Sr Alcalde vitalício.
3 abril, 2026
La que se hubiera liado si las cofradías no salen el Viernes Santo para no destrozar las carrozas por Doctor Laguna y San Agustin
4 abril, 2026
Ahora la señora Clara Martín llama “órganos consultivos” a las “asociaciones de amigos de” y a las Asociaciones de vecinos y dice que hay que pedirles opinión sobre las decisiones de un gobierno votado por la ciudadanía. La ignorancia que demuestra Clara Martín cuando le ponen un micrófono en la boca es sorprendente.