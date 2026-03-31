23 Comments

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado que el asfaltado de la calle San Agustín es consecuencia directa de la falta de mantenimiento del Gobierno del PP y ha anunciado la presentación de un recurso de reposición contra el decreto de emergencia que amparó la actuación, al considerar que no se ajusta a los supuestos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público. La portavoz municipal, Clara Martín, y el viceportavoz, Miguel Merino, comparecieron este martes en la propia calle para trasladar su posición.

Martín ha sido contundente: “Una emergencia no puede justificarse por la falta de mantenimiento ordinario. Eso no es una emergencia, es la consecuencia directa de la dejadez”. La portavoz ha recordado que en 2020 el Gobierno socialista dejó redactado un proyecto completo de actuación hasta la plaza de San Facundo, con un presupuesto cercano a los 600.000 euros, y que en 2022 se ejecutaron reparaciones por unos 50.000 euros. Desde la llegada del PP al Gobierno municipal, ha denunciado, “la actuación ha sido inexistente, más allá de intervenciones puntuales en diciembre de 2023”. “Esto demuestra que son incapaces de planificar, incapaces de licitar e incapaces de ejecutar las actuaciones que la ciudad necesita”, ha afirmado.

Merino ha ampliado el foco al conjunto de la ciudad: “Los vecinos se preguntan desde hace meses por qué están así las calles de barrios como San José, Nueva Segovia, La Albuera, San Lorenzo o San Millán”, ha señalado, describiendo “un nivel de abandono evidente y una forma de actuar basada en la improvisación y las reparaciones deficientes”.

Vulneración de la normativa patrimonial

Martín ha centrado buena parte de su intervención en el cumplimiento de la normativa de protección del patrimonio. Ha advertido de que el Plan Especial de Áreas Históricas exige que cualquier modificación del pavimento en el conjunto histórico esté justificada y autorizada, algo que a su juicio no se ha producido. “El decreto de emergencia no incorpora referencias a la normativa patrimonial ni reconoce el nivel de protección del entorno”, ha señalado. “Nos puede gustar más o menos una actuación, pero lo que no es opinable es el cumplimiento de la ley. Y aquí, quien tiene la responsabilidad de hacerla cumplir, no lo ha hecho”, ha añadido.

Los socialistas han solicitado el expediente completo de la actuación y prevén trasladar un informe a ICOMOS, Hispania Nostra y la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Castilla y León para que evalúen la intervención. Martín ha alertado del riesgo de que esta actuación siente un precedente que abra la puerta a intervenciones similares en otros espacios protegidos, como la Plaza de la Artillería o la calle Colón.

La portavoz ha reprochado también al concejal de Patrimonio que se refiera a entidades como la Real Academia de San Quirce, la Asociación de Amigos del Patrimonio o AVRAS como “opinadores”. “Llevan décadas trabajando por esta ciudad, con informes y propuestas que incluso han servido de base para el Plan Especial de Áreas Históricas. Prescindir de todos ellos no es solo una falta de respeto institucional, es una forma de actuar que debilita las garantías en la protección de nuestro patrimonio”, ha concluido.