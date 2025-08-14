Santo Domingo, abierta de forma provisional hasta el lunes

La calle de Santo Domingo de Guzmán ha quedado abierta al tráfico a primera hora de la tarde de este miércoles, 13, tras la finalización de los trabajos de fresado del asfalto hasta el puente de San Marcos.

Aunque se permite la circulación en la carretera, se hace necesario que los conductores extremen las precauciones en todo el tramo, que continúa siendo una zona de obras.

Los trabajos de asfaltado, que llegarán hasta el arco de la Fuencisla, se reanudarán a las ocho de la mañana del próximo lunes 18, cuando la vía volverá a ser cortada en su totalidad al paso de vehículos.

En cuanto a los autobuses urbanos, la línea 9 volverá a realizar su recorrido habitual desde mañana, jueves,14, hasta el domingo, 17, retomando así las paradas y recorrido habituales.

El lunes, 18, se hará necesario retomar el recorrido provisional utilizado en días anteriores, (en los que se produjo la supresión eventual de las paradas de la propia calle de Santo Domingo de Guzmán, frente a la entrada de la Casa de la Moneda, y del puente de San Marcos en ambas direcciones) transcurriendo por la Cuesta de los Hoyos, con paradas en la Fuencisla, para dar servicio al barrio de San Marcos.

Estás circunstancias podrían tener modificaciones por el avance de los trabajos, lo que se notificaría puntualmente.