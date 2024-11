El presupuesto total previsto para obras de mejora y acondicionamiento de espacios públicos recogidas en el Plan de Accesibilidad ascendía para este año 2024 a 300.000 euros, a los que se sumaban otros 50.000 euros para actuaciones en edificios municipales. De toda esa cantidad prevista, tal y como se reconoció el pasado martes en el Consejo Municipal de Accesibilidad, apenas se han utilizado 96.000 euros, ni una tercera parte del total, en varias actuaciones menores en accesos de colegios públicos, alguna parada de autobús y la adaptación de baños adaptados en el mercado de La Albuera.

El concejal de Segovia en Marcha (Podemos – Alianza Verde), Guillermo San Juan, lamenta la “falta de interés” del equipo de gobierno de Mazarías en hacer que Segovia sea una ciudad “más justa y accesible, garantizando la igualdad de derechos a todos los segovianos y segovianas independientemente de las dificultades de movilidad que puedan tener”.

“Para el PP de Mazarías no es una prioridad mejorar la accesibilidad de la ciudad, y a los hechos nos remitimos: mientras las intervenciones y mejoras en accesibilidad en todo lo que llevamos de año no llegan a los 100.000 euros, al equipo de gobierno no le duelen prendas en pagar más de 70.000€ en un arco de luces para navidad en la avenida del acueducto ni gastarse más en los dos coches de alta gama que tiene Mazarías a su disposición, que cuestan la friolera de 119.000 euros al año”, comparaba San Juan. “Segovia merece un alcalde que anteponga los intereses de los segovianos y segovianas, las necesidades de quienes más lo necesitan, a sus caprichos y gastos superfluos”, finalizaba el concejal de Segovia en Marcha.