8 Comments

Judicializar la política. Esta vez será Podemos de Castilla y León la que denuncie ante la fiscalía la “gestión temeraria” del gobierno de Fernández Mañueco en materia de incendios, según avanzaba la formación en un comunicado.

La denuncia de Podemos se basa en decisiones de la Junta que, a juicio de los morados, han agravado los riesgos de los incendios forestales devastadores. Una de ellas se centra en las “consecuencias precarizadoras” de las políticas de privatización para la contrata de medios y personal (aproximadamente un 40% de las cuadrillas de agentes forestales de la Junta proceden de subcontratas con el sector privado). La otra es “el retraso consciente” en la tramitación de iniciativas. Así, Miguel Ángel Llamas, coordinador de Podemos en la región, toma como ejemplo la decisión del Procurador del Común que en 2020 instaba a Mañueco a adaptar a la norma estatal el Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León. Pero no sería hasta marzo de 2025 que finalmente se aprobó el INFOCAL, en conformidad con el plan estatal.