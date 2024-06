13 Comments

Dice la Biblia: “Aun el necio, cuando calla, es tomado por sabio. El que cierra los labios es entendido”. Un Papa solo tiene dos obligaciones: hablar a Dios y escuchar a los hombres. Bergoglio necesita un asesor porque escucha a Dios y habla a los hombres (no a las mujeres). No se puede asesorar a nadie a partir de los 50. Y nadie puede hacer callar a un argentino, pero si todavía queda alguien al volante vaticano, por favor, que le pidan al Papa que “achante la mui”. Un club pone sus reglas y eso se respeta y al que no le gusten, que no se meta, pero la Iglesia es más que un club privado, tiene una función social. El ser humano creó a Dios a su imagen y conveniencia, y no al revés. Porque Dios es garantía de moral y convivencia, y más barato que los gastos de Defensa y porque si no crees en Dios acabas creyendo en cualquier putativa mierda. No es bueno que el hombre esté solo. Porque se pone a pensar.

Hace cinco días, en la Conferencia Episcopal Italiana, Francisco dijo que los hombres homosexuales no deberían entrar en los seminarios porque ya había demasiado “mariconeo”. Posteriormente matizó diciendo (es solo una filtración) que los cotilleos son cosas de mujeres y los hombres son los que llevan los pantalones. Más allá de Buixadé o Rubiales, las declaraciones no han caído bien ni le hacen bien a la Iglesia.

Primero, porque reconoce que lo del celibato no funciona. Si se cumpliera, a nadie le importarían las preferencias. Si un club prohíbe la merienda, no importa lo que te guste merendar. O quizá quiso decir que no se puede ser gay y célibe. Que es peor. O algo todavía peor ¿insinúa acaso que la pederastia tiene una relación no deseada con la homosexualidad?

Por no hablar del concepto “mariconeo”, que retrotrae a ese arquetipo de peli de Pajares de señores con faldas y púrpura llamando “Montse” al Monseñor y “Susan” a Su Santidad y doblando la muñeca al terminar las frases. Asumir, sin preguntarse el motivo, que la Iglesia es un sector atractivo para que los gays “mariconeen” apesta a culpa y debería revisarse por un buen psicólogo. Mejor que no sea argentino, que va mal de tiempo por la edad.

Segundo, el papel de las mujeres. No solo porque, como ya sabíamos, se las niegue el acceso a los mismos puestos, sino porque las diferencia poniéndolas en un plano de menor valía moral. “Son chismosas, son poco confiables, no hablan a la cara”. Dios creador. Ni Ángel Cristo Rey se atrevió a tanto en Supervivientes. Papa, mejor calla. Aquí no importa si las monjas son lesbianas o enamoradizas. Si no se las ve, que sigan haciendo bollos de clausura.

Las instituciones necesitan líderes capaces de representar sus relatos y la imagen de este Papa ya está frita. Montonero y comunista para los conservadores. Conservador y machista para los progresistas. Mide mal, mide como con retraso. No se puede dar dignidad lavando los pies a un pobre y quitarla por su sexo o preferencia sexual. No se puede pedir soñar a la grande, pero sin cabida para “las mariconadas”. Hay una tendencia mundial de pérdida de socios en la Iglesia, pero lo de Latinoamérica, que debería ser la cantera de este Papa, es especialmente significativo. Ha perdido 20 puntos en 20 años en favor de las corrientes evangélicas. Llegó a estar por encima del 80% y ahora está en 60%. ¿Quién quiere un Papa pudiendo tener un “papito”? El último club que perdió un punto por año fue Ciudadanos.

Tampoco defiende la institución ni el protocolo que demandan los conservadores. Los ricos de misa y vermú creen en Dios, en Cáritas, Carlos Herrera y en Rouco Varela. Cambiarían al líder, pero lo mantienen mientras mantengan sus privilegios. Lo mismo que les pasa a los “ayusistas” con Feijóo.

A este Papafrito se le rebela todo el mundo. Hasta las monjas de Santa Clara se han refugiado en “El vaticano nos roba” de manera “puigdemoniaca” y se han independizado. Prefieren la excomunión a la expropiación. Cansadas de ser pobres. Ya lo dicen los niños en los parques. Si repites muchas veces seguidas la palabra “monja”, acabas diciendo “jamón”.

¿Ha pensado el Papa que a lo mejor los gays quieren entrar en la Iglesia, no para mariconear y mucho menos para molestar a los niños, sino por fe y huyendo de la falta de respeto en otros ámbitos de la sociedad? A este Papa ya no llegamos, pero para el próximo, habría que contarle lo de los cambios sociales. Mejor si es africano para cambiar la cantera. Lo de la profecía de Nostradamus de que el Papa negro era el Antipapa yo creo que ya no cuela. Hay algo peor que un Antipapa, un Papafrito.