Pablo Martín dará nombre a la sala de prensa de la Segoviana esta temporada

La Asociación Segoviana de la Prensa Deportiva vuelve a colaborar con la Gimnástica Segovia en la elección del nombre para su sala de prensa para la temporada 2025-2026 y, en esta ocasión será Pablo Martín Cantalejo, socio fundador de la ASPD, quien dé nombre a este espacio dedicado a las ruedas de prensa en el Estadio Municipal de La Albuera. Por tanto, se trata de un homenaje a uno de los pioneros del periodismo deportivo en Segovia, quien tan ligado estuvo además al equipo durante los 25 años que fue responsable de las informaciones local, provincial y deportiva.

Pablo Martín Cantalejo no es segoviano de nacimiento, ya que nació el 7 de junio de 1930 en Orihuela (Alicante), pero reside en Segovia desde que llegó con tan solo tres años. Su trayectoria periodística profesional, que roza los 70 años, está vinculada a diarios y revistas de las provincias de Castilla y León, aunque con especial dedicación a ‘El AdelantadodeSegovia’,conampliaciónasimismoaotrosmediosescritosyemisorasde radio de otras provincias españolas.

Es, además, académico honorario de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce desde 2015 y, en su larga trayectoria profesional ha recibido importantes premios periodísticos, incluido uno otorgado por la UNESCO.