15 Comments

Después de lo ocurrido esta semana en las Cortes de Castilla y León, y fuera, surge la pregunta de si sirve todo en política para mantenerse en el poder. La pregunta trata de comprender por qué Alfonso Fernández Mañueco sigue manteniendo una vicepresidencia con Juan García Gallardo.

Puede que expulsarle del gobierno autonómico, en términos políticos, sea algo que no se contempla por el precio electoral que se pueda pagar teniendo en cuenta que las elecciones andaluzas están a la vuelta de la esquina y en un año las elecciones generales. Además hacerlo cuando no han pasado los cien días de “cortesía”, sin duda, sería algo nunca visto.

En términos de ciudadanía la destitución de García Gallardo es lo mejor que podía pasar, ya que desde que ha empezado a comparecer como vicepresidente de la Junta de Castilla y León no ha hecho más que arremeter, en términos bastante preocupantes, contra personas y colectivos y en especial contra las mujeres.

El ataque furibundo contra el avance de derechos sociales que se ha dado estas últimas semanas en relación a la situación de las mujeres con la aprobación de la nueva ley de interrupción voluntaria del embarazo, de la baja por reglas dolorosas, del solo sí es sí, ha hecho sacar toda la artillería en contra y ha forzado a Vox a describir su modelo de cómo tienen que ser las mujeres.

Un modelo que explicó a la perfección en cinco palabras el vicepresidente “portadoras y dadoras de vida” que a quien conozca la obra distópica de Margaret Atwood “El cuento de la criada” le habrá llevado irremediablemente a la misma.

Pero no todo empezó este lunes sino que viene de largo. No hemos dejado de oír de manera constante el mantra de “la violencia no tiene género” a pesar de que el número de mujeres asesinadas, las denuncias y un preocupante aumento de las violaciones grupales muestran lo contrario.

No hay que irse a los mensajes de campaña. La semana pasada tan solo unas horas después de la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ya anunció que “la Junta de Castilla y León estaría enfrente”.

Y llegó el martes, donde Gallardo tuvo su intervención más desafortunada. Acusó a las mujeres y al socialismo de “triturar niños dentro del vientre” y trató a Noelia Frutos, procuradora del PSOE con discapacidad, palabras textuales del vicepresidente “como si fuera una persona como las demás”. Nadie se inmutó, incluso la consejera de Educación dijo que el vicepresidente había tratado con respeto a la procuradora.

Si de verdad no quiso decir lo que dijo podía haber pedido perdón, admitir que a pesar de ser campeón de debate le traicionaron los nervios. Pero no, prefirió echar balones fuera y culpar a la prensa por, según él, haber sacado de contexto las declaraciones.

El despropósito no solo se circunscribe a Valladolid. En Segovia el diputado de Vox Rodrigo Jiménez Revuelta arremetió contra Pamela Palenciano y su monólogo “No solo duelen los golpes” basado en la propia experiencia de Pamela como víctima de violencia machista y acusó al ayuntamiento de “adoctrinamiento”. Aunque el negacionismo es algo habitual en el partido de ulltraderecha, la “novedad” fue que esta vez vino acompañada de una clara declaración de intenciones, la censura, al afirmar que este tipo de actos no se celebrarán cuando ellos gobiernen la ciudad.

¿Y Mañueco? Pues callado. Un amago de disculpa vino con las declaraciones hacia la procuradora del PSOE, pero casi 48 horas después, cuando ya todo el mundo hablaba del dislate de García- Gallardo, incluidos miembros del propio PP, y el CERMI (Comité Español de Representantes de personas con discapacidad) comunicó su descontento con las palabras del vicepresidente. Pero lo hizo de aquella manera disculpándose por “si alguien se había sentido ofendido”.

¿Cuánto tardará Mañueco en deslegitimar todos los ataques de Juan García- Gallardo hacia diferentes colectivos y personas que hace en nombre de la Junta de Castilla y León? Mañueco debe plantearse muy seriamente que no todo vale para mantenerse en política y sobre todo si las acciones son faltas de respeto constantes hacia parte de la ciudadanía.