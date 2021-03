5 Comments

No soy amigo de las bullas y tremolinas pero no le negaré que he tenido un pelín de envidia de los jienenses que este domingo han montado una marcha de vehículos tratando de dificultar la entrada en Andalucía por Despeñaperros para reclamar que no se olvide aquella provincia… Si, ha sido lo del Centro Logístico de Defensa (ellos también se quedaron con las ganas pero con proyecto trabajado y preparado, que da más rabia) lo que generó sentimiento de provincia a aquella gente y es el espíritu que dejó su pérdida el que ha compactado a la sociedad. Si no piden nada raro: infraestructuras, empleo, servicios, inversiones…

Los segovianos no presentamos nada a aquello de la superbase, ni hicimos piña, ni nada de esas cosas, así que tampoco protestamos unidos. De momento nos limitamos a mirar a los políticos en sus peleas. Nada complicado, no crea: “Mira, que tu”. “Pues anda que tu”. Debate político segoviano.

Esta semana ha tocado lo del departamento de Cultura del Ayuntamiento, donde el juez ha tirado atrás un contrato decidido por designación directa y sin cumplir las comprobaciones administrativas de solvencia y capacidad de la empresa contratada para hacer el festival de cine. Un dedazo, lo ha llamado el PP. La cosa se ha calentado y ya estamos en el momento en el que la oposición “exige” —el verbo hace gracia porque sirve de poco si no tienes mayoría— que la concejala, Gina Aguiar, dimita.

Si, están alteradas las cosas en el Ayuntamiento capitalino aunque si quiere ver tensión también puede mirar a la Junta, donde el consejero Juan Carlos Suárez Quiñones, del PP, parece haberse cansado del exceso de protagonismo de su socio de Ciudadanos, Francisco Igea, y decidió adelantarse en el anuncio de la fecha concreta de la suspensión de las medidas excepcionales, precisamente desde este lunes. Por cierto, un inciso para recordarle que el de Fomento se ha “quedado” también las competencias de la consejería de Agricultura y Ganadería mientras dure la baja de su compañero, Jesús Julio Carnero, atrapado por la covid. Con una pequeña anexión han comenzado muchos imperios a lo largo de la historia, apunto…

Vuelvo a los Consejos de Gobierno, que en los mentideros se dice que no son reuniones tranquilas del todo y que el empecinamiento de los consejeros naranja en lo de las medidas de control de la covid y sus férreas restricciones —manda más en esto Verónica que Paco, me han dicho— no acaba de convencer a varios de los populares, más partidarios de algo de flexibilidad… Bueno, ya sabe, las habas que cuecen estos días por Valladolid y todo mientras el líder de la oposición, Luis Tudanca, amaga con mociones de censura aunque no parece que tenga pensado pasar de ahí…

Total, no se para qué se molestan en la Junta si lo que quiere la hostelería local es ser madrileña, al menos en los horarios y condiciones de apertura que se permiten al sector y que ya atraen a Madrid a extranjeros que vienen a hacer “turismo de relajación de medidas”. Se acabó lo del sol de España. Ahora lo que vende es el horario de cierre de los locales de Madrid. ¡Chico! Qué tiempos.

Sigo con los madrileños que alguien trataba de explicarme estos días que lo de las protecciones que se están imponiendo en la sierra buscan, precisamente, que haya menos gente triscando por los altos aunque qué quiere que le diga, lo de eliminar las pistas de esquí —¿Le he dicho que la primera cuesta que esquié fue allí?— me ha dejado boquiabierto y a las decenas de trabajadores de la estación también. Pues nada: la montaña sin usos, así, en plan museo. No me sale la cuenta. Tampoco al alcalde granjeño, Samuel Alonso que pide compensaciones para su pueblo, que a fin de cuentas las pistas que se desmantelaron están en el lado segoviano. Otro al que parece que “los suyos” de Madrid le han informado tarde y con los hechos consumados de los planes que tenían para su territorio. ¿Será una costumbre entre socialistas?

Me he metido en faena con el deporte y aprovecharé para hablar de lo de Águeda Muñoz en su primer campeonato europeo en el que hizo un enorme papel en 1.500 metros, récord sub 23 incluido, en semifinal para entrar en la final y una séptima plaza con descalificación en la propia final. Esta mujer va a hacer que muchos segovianos saquemos pecho presumiendo de sus éxitos durante muchos años, ya lo verá.

Dos cifras, una fea y otra bonita: La provincia de Segovia supera los 9.000 parados. La otra: 5.530 segovianos han recibido todas las dosis de la vacuna que tenían que recibir y está inmunizados. ¡Animo! Sólo falta el 96,40 por ciento de la gente. Menos mal que tengo la edad que tengo que si no me iba a tocar hacer un “infanta” e irme a vacunar lejos de casa. ¿Qué le iba a decir? Si tuviera tiempo, ganas y dinero ¿usted lo haría? Abro encuesta.

He llegado a mi tope de líneas. Desde aquí cobro un extra, aunque modesto. Es muy similar al de esas enfermeras que se llevan 3,6 euros la hora durante el servicio nocturno. Pues sale más a cuenta echar el bolo poniendo vacunas por ahí, ya se lo digo yo.

Siga cuidándose mucho que nos queda poco.