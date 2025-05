11 Comments

El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha confirmado que no ha habido ningún avance en relación con la implantación del Centro de Innovación y Tecnificación de Alto Rendimiento de la Formación Profesional (CITAR) en el edificio CIDE. Durante una comparecencia reciente, Mazarías aseguró que el Ayuntamiento no ha recibido respuesta a la carta enviada al Ministerio de Educación tras el nombramiento de la nueva Secretaría General de Formación Profesional.

“Estaba claro que no había ninguna intención de implantar el CITAR en Segovia”, afirmó. A su juicio, todo fue “una trampa, una pantomima” promovida por el anterior Gobierno central y respaldada, según dijo, por representantes del Partido Socialista de Segovia. “Querían achacar a una falta de voluntad de este equipo de gobierno una situación que era artificial”, señaló.

Mazarías defendió que el Ayuntamiento intentó activar el proyecto “desde el primer momento”, con reuniones en Madrid y propuestas concretas para facilitar la implantación del centro. “No era ni más ni menos que una situación artificial”, insistió.

Dificultades de uso

Mientras tanto, el edificio CIDE, continúa acumulando dificultades tanto técnicas como de uso. Según explicó Mazarías, el inmueble presenta problemas de climatización derivados del diseño arquitectónico. “El calor que entra por los grandes ventanales es increíble, y no hay forma de regular la temperatura de forma sectorizada”, señaló, en referencia a la imposibilidad actual de ajustar las condiciones térmicas por salas.

El alcalde reconoció que estas carencias no se detectaron durante el invierno, pero se han hecho evidentes con la llegada de días soleados. “Tendremos que afrontar una compartimentación si queremos que el edificio sea funcional”, admitió.

En paralelo, el Ayuntamiento continúa explorando usos alternativos para los espacios del CIDE. Algunas salas ya están siendo utilizadas para fines municipales, “esa es una fórmula que tenemos de ocupar esos espacios”, apuntó Mazarías. Sin embargo, reconoció que no existen proyectos consolidados para el resto del inmueble. “Hasta ahora no les voy a engañar, no les voy a decir que tenemos muchas ofertas, porque sería mentira”, concluyó.