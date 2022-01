4 Comments

Estamos en campaña, técnicamente precampaña, y el encuentro motero de Cantalejo La leyenda continúa sirvió de marco para la primera confrontación, PP vs PSOE, de buen rollo, que aún es Navidad. El club motero del PSOE desplazó al camping briquero a toda una “Super trail” todo terreno en forma de delegada del Gobierno, Virginia Barcones, atendida para la ocasión por los socialistas locales, con José Luis Aceves marcando la formación. A Aceves le pega una de motocross, una Enduro, en tanto a la senadora briquera Ana Agudíez y a la candidata Alicia Palomo, se las imagina uno o con una Norton bien rockera o la BMW de la Guardia Civil, allí representada por la delegada del Gobierno, Lirio Martín. También presente Sergio Iglesias, algo más urbano, pongamos y tirando a mod, una Lambretta reluciente de cromados y retrovisores recién salida del concesionario. Junto a ellos un verdadero Bultaco Tralla de las Cortes, con más kilómetros que el que pone los mojones en el París-Dakar, José Luis Vázquez, que se sumaba a la quedada minutos más tarde. Más socialistas moteros: Máximo San Macario y José Antonio Mateo, que tienen pinta de haber paseado o con Sanglass o con Derby Lobito, en tiempos y respectivamente.

Mensajes de apoyo a la concentración de la delegada Barcones, revestido para la ocasión con recordatorios al covid, si bien Barcones dejó claro que al ser al aire libre “es idóneo para este tipo de encuentros” y a la seguridad vial, “los moteros sois vuestro propio chasis”.

En réplica y desde el club popular, todo un Harley Davidson de las carreteras electorales segovianas, Francisco Vázquez, para la ocasión en formato chopper con sidecar para su segundo de toda la vida, José Luis Sanz Merino. Juntos se fotografiaban en el photo call de la Leyenda. Más moteros populares campando por el pinar, empezando por José María Bravo, que procediendo de familia gasolinera cual procede, combina dos, la Urban Suzuky de ir por la Diputación y la Yamaha Teneree 700 de pasear bufanda al viento por los dominios en San Miguel de Bernuy. El anterior 3 en la lista, off the record y con estoicismo justificaba su ausencia en razón a lo difícil de compatibilizarlo con la vicepresidencia de la Diputación. Y hablando de diputados provinciales, María Cuesta, a la que le pega también una Scoter Suzuki (además, me suena que tiene una). Aterrizado desde San Cristóbal en moto propia, este sí (una BMW GS 1200) Óscar Moral… También con moto propia, Javier de Lucas, alcalde de Cantalejo, que en la revista de la concentración se fotografía con una (diríamos) japonesa. El de Turégano, Juan Montes, la verdad que más bien parece del sindicato de los camiones. No le hago yo en moto.

Fue el estreno institucional de una concentración motera que en su segunda día pinta bien. Falta aún gente por venir “pero los que están vienen con muchas ganas”, explicaba el verdadero presidente del club motero La leyenda continúa, Mariano Parellada. Es de temer que omicron se interponga en los planes de igualar las cifras de 2019 pero el ambiente motero se mascaba en el pinar, con centenares de tiendas de acampados dispuestos a desafiar virus, fríos… y políticos.