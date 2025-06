6 Comments

El foro “Segovia no se vende” cerró su segunda edición con una jornada centrada en la emergencia habitacional que vive la ciudad. Cerca de medio centenar de personas asistieron al acto celebrado en el Centro Cívico de San José, donde intervino por primera vez el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Segovia, recién constituido.

Durante la clausura, las integrantes del sindicato alertaron sobre los precios desorbitados del alquiler, que afectan especialmente a jóvenes y personas migrantes. “El problema de la vivienda es un problema de dignidad. No es que no podamos pagar, es que no nos dejan vivir”, subrayó una de las participantes, Paula Martínez. Según los datos recopilados por el sindicato, en zonas como el entorno de la Plaza Mayor el alquiler medio alcanza los 1.400 euros mensuales, mientras que en José Zorrilla ronda los 1.000, y en barrios como San José o Puente de Hierro supera los 800 y 965 euros respectivamente.

El concejal de Segovia en Marcha, Guillermo San Juan, destacó la necesidad de una intervención inmediata en el mercado del alquiler. “No basta con construir más. Necesitamos controlar precios, movilizar viviendas vacías y rehabilitar el parque residencial para jóvenes y familias trabajadoras”, defendió. San Juan insistió en que la solución no pasa por fórmulas “ya fracasadas”, sino por una estrategia integral que incluya la declaración de zonas tensionadas y un programa municipal de alquiler asequible.

Desde el sindicato, Gadea Gutiérrez recalcó la necesidad de organización colectiva: “No es un conflicto entre una inquilina y un casero, es una lucha común. Hay que dejar de ser sujetos pasivos y pasar a la ofensiva”.

El acto fue moderado por la activista Beatriz Sánchez y contó también con la participación de Begoña Morales. En el cierre, San Juan insistió en que “Segovia necesita al menos 500 nuevas viviendas públicas en Las Lastras, y garantizar que futuras promociones, como las del antiguo parque de bomberos o la carretera de Riaza, se destinen al alquiler de larga duración”.