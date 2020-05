Los invisibles

Existe un grupo de personas que ha estado invisibilizado durante esta crisis sanitaria pero al que probablemente afectará con mucho impacto la futura crisis social y económica. Ya hemos visto las terribles consecuencias en los mas mayores, pero ¿qué pasa con los menores?

Durante más de 40 días, los niños y niñas han estado confinados en sus hogares. Los adultos también, pero en cierta manera sobre ellos recaía una suerte de letra escarlata al considerarles “supercontagiadores”. Además a esto se ha unido que muchos niños y niñas se han visto confinados en hogares con carencias de suministros básicos y/o de alimentación.

Fueron los primeros en salir, aunque no sin cierto revuelo ya que al principio sólo podían acompañar a sus padres y/o madres a comprar y hacer las cosas que ellos podían hacer y luego se rectificó con el 1/1/1/1: una hora, un kilómetro, una persona, una vez al día.

Mientras pasaban los días se fueron redistribuyendo los horarios para que todos pudiéramos, con seguridad, intentar volver a la normalidad. Pero ahí quedaron los niños y niñas congelados en las ciudades con alta población en su 1/1/1/1.

Puede que sus salidas sean lo de menos, o no, la salud mental de los menores en desarrollo dependen mucho de sus relaciones sociales fuera de la familia, pero tarde o temprano, esperemos que sea más bien pronto, esto se solucionará pero ¿qué solución se va a aportar para todos aquellos menores que están y estarán en situación de vulnerabilidad?

La crisis del covid19 está generando una terrible desigualdad, que necesita de una acción inmediata para que estos niños y niñas no queden estancados y perpetúen su vulnerabilidad en la edad adulta.

En primer lugar se ha abierto una grieta educativa entre aquellos con necesidades de apoyo, así como entre aquellos que no disponían de los dispositivos necesarios para hacer frente a la educación a distancia.

Esta última, la digital, se ha intentado paliar con mayor o menor eficacia por parte de los distintos gobiernos autonómicos, que por fin han sido conscientes de la brecha digital existente en las distintas familias. Aunque los datos estaban ahí. Según el Instituto Nacional de Estadística, el 43% de los hogares con rentas menores a los 900€ no disponía de ordenador, y un 25%, es decir, 1 de 4 familias no tenía acceso a Internet. De hecho en la última campaña de Save The Children #Quenadiequedeatrás ,varios niños y niñas preguntan a los políticos cómo hacen las familias sin tablet, ni ordenador para realizar los deberes en esas casas donde padres y madres han perdido el empleo.

¿Pero qué pasará con aquellos que han quedado rezagados? De las propuestas que surjan en las próximas semanas tanto por parte del Ministerio de Educación como de las diferentes Comunidades Autónomas, dependerá el futuro de muchos escolares, y por eso es necesario que el tacticismo político quede fuera y solo quede presente en el debate el futuro de estos niños y niñas.

La educación presencial también era una recurso indispensable para que los menores se garantizaran al menos una comida al día. Las Comunidades Autónomas han tenido que hacer frente a esta situación, algunas con mejor que suerte que otras. Lo peor y no podemos pasar sin decirlo, ha sido los famosos menús de comida rápida repartidos por la Comunidad de Madrid. La peor de las decisiones sin duda, criticada por nutricionistas, médicos, pediatras e incluso la fundación de los hermanos Gasol envió una carta para denunciarlo. Situación además que fue defendida, con mucha altanería por cierto, tanto por Isabel Díaz Ayuso como por alguna diputada, que tuvo la desvergüenza de decir a través de las redes sociales que se trataba de algo “optativo” como si la pobreza lo fuese.

Pero la situación puede agravarse. En el año 2019 Castilla y León, según la consultora AIS Group, tenía un 21,5% de menores en situación de pobreza. Es decir, casi 1 de cuatro niños y niñas se encontraban en situación de vulnerabilidad. Según Unicef, la cifra puede aumentar a 1 de cada 3 y situarse en niveles de 2014.

Existen muchos retos por delante, uno de ellos es no volver a tomar decisiones sin ese enfoque de infancia tan necesario. Pero sin duda el más urgente será afrontar el futuro para que ninguno de nuestros niños y niñas quede atrás, que no sean invisibles. No podemos olvidar que son el futuro de nuestro país.