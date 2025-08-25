Llega ‘Consume Rural’, la campaña de bonos comercio provincial

La Diputación de Segovia, en colaboración con la Junta de Castilla y León, ha presentado la primera campaña de bonos comercio ‘Consume Rural’, una iniciativa pionera en la provincia cuyo objetivo es impulsar las compras en los pequeños comercios de proximidad ubicados en municipios con menos de 20.000 habitantes y revitalizar la economía local.

La campaña pone en circulación 5.000 bonos de 10 euros cada uno, que se aplicarán como descuento directo en compras superiores a 20 euros. A partir del 1 de septiembre, los consumidores mayores de 18 años podrán solicitarlos en la plataforma digital www.consumerural.dipsegovia.es. Cada persona podrá obtener un máximo de tres bonos, con descuentos de hasta 30 euros en compras superiores a 60 euros.

Bajo el lema ‘Tu pueblo, tu comercio’, esta iniciativa pone el foco en la importancia de apostar por los negocios tradicionales de cercanía: carnicerías, librerías, tiendas de ropa, papelerías, panaderías o ferreterías que ofrecen cercanía, trato humano y una red de confianza que ningún gran canal de distribución puede sustituir.

En esta primera edición, un total de 68 comercios se han adherido a la campaña, tras mostrar su interés más de 150 establecimientos de la provincia, que, por distintas circunstancias, sobre todo las limitaciones en el uso de herramientas digitales, finalmente han decidido no ofertar estos bonos en sus establecimientos.