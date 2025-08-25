La XIV Carrera Monumental ya tiene fecha y abre inscripciones

La XIV Carrera Monumental Innoporc Ciudad de Segovia se celebrará el 15 de febrero de 2026, a partir de las 11:00 horas, tal y como ha anunciado la organización a través de sus redes sociales.

La prueba recorrerá de nuevo el casco histórico de Segovia, ofreciendo a los participantes un circuito que combina deporte, patrimonio y tradición. La cita se ha consolidado en los últimos años como una de las más destacadas del calendario deportivo segoviano.

La organización ha confirmado que las inscripciones están ya abiertas, invitando a corredores y aficionados a sumarse a una experiencia que aúna el deporte con el entorno monumental de la ciudad.