El Obispado quiere someter a la torre de San Martín a una gran obra de consolidación

La reparación del chapitel de la torre de la iglesia de San Martín no será una obra menor sino un proyecto mucho más amplio que requerirá andamiajes exteriores y un importante proyecto de actuación, según se ha constatado tras el estudio realizado durante este 3 de junio desde una grúa en la que se ha comprobado la podredumbre de la estructura de madera. El responsable de Patrimonio del Obispado anuncia un proyecto de gran envergadura para una actuación que se pretende que comience en abril del año que viene. El Obispado espera lograr el apoyo de las administraciones para atajar un problema que “no es solo de culto, sino también de cultura y patrimonio”.

La torre de la iglesia de San Martín, en plena calle Real, requiere una obra integral para corregir la podredumbre de la estructura de madera que la sostiene, según han constatado los técnicos que este 3 de junio han estudiado su situación accediendo al chapitel mediante una grúa, trabajos que se van a mantener durante todo el día y que han obligado al corte de un tramo de la arteria peatonal del casco antiguo.

El estudio visual y fotográfico ha desvelado que la madera que configura la estructura y que está forrada de plomo y cubierta a su vez por pizarra, “está muy podrido con el paso del tiempo”, según ha explicado a acueducto2.com el delegado diocesano de Patrimonio, Alberto Espinosa.

Así, “lo que haremos será quitar el peligro” que representan las piezas sueltas o desprendidas de las que “ya hemos bajado varios adornos”. Los mayores deterioros se encuentra en el lado Sur “donde el sol, las lluvias y los cambios de temperatura han hecho los mayores daños”. Según afirma, una vez retiradas las partes dañadas “no habrá riesgos en el interior del templo y tampoco para los viandantes de la calle Real”.

El delegado explicó que ya existe un proyecto de la Junta redactado para trabajar en el interior del templo “que vamos a ampliar al exterior para arreglar toda la torre”, algo que admite que obligará a montar andamios exteriores para una actuación que aún no tiene plazos de ejecución pero si de inicio: “será la próxima primavera, probablemente en abril”, calculó.

Tampoco se ha establecido aún un cálculo de costes, aunque Espinosa tiene claro que la financiación de la obra tendrá que contar con el concurso de las administraciones y así, además de la Diócesis, “esto tiene que contar con el concurso de la Diputación provincia, la Junta, los que tenemos que velar por el Patrimonio”, subrayó mientras ahondaba en la reflexión: “si Segovia es Patrimonio de la humanidad tendremos que cuidar lo que ven los turistas. Este no es sólo un problema de culto, es de patrimonio y cultura también”.

“Las iglesias del casco antiguo están muy peligrosas”

El delegado de Patrimonio recordó que el patrimonio de la iglesia en el casco antiguo “tiene siglos de antigüedad y en cuanto tocas en un sitio te aparecen cosas” y lanzó una alerta: “todas las iglesias del casco antiguo están muy peligrosas”, sobre todo por la falta de cuidados constantes. “Los templos los cuidan los feligreses, donde no los hay o no hay gente joven, como es el caso del casco antiguo, y no hay equipos de mantenimiento, cuando ya se detecta la avería es más gorda”. Apuntó también en que las primeras alarmas las deben de dar los párrocos aunque hay cosas que solo se descubren, como este campanario, cuando hay que subir a hacer proyectos de mayor calado y se sube con el arquitecto y nosotros mismos y entonces se descubre”.

Pese a ello, según Espinosa, “desde la diócesis hacemos lo que podemos” y en este sentido recordó que “ahora tenemos todas las instalaciones eléctricas actualizadas”. “Se hace lo que se puede desde la diócesis y también con ayudas puntuales de la Junta”, finalizó.