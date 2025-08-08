8 Comments

El padrón municipal de Segovia capital registró en julio un total de 62 nuevos vecinos. De este modo, la ciudad alcanza la cifra total de 53.331 residentes. En lo que va de 2025 la cifra de empadronados ha crecido en 567 personas, mientras que en los últimos doce meses, entre el 1 de agosto de 2024 y el 31 de julio de 2025, se constatan 918 nuevos inscritos. A este ritmo, en menos de tres años se podría superar el récord de 56.858 vecinos que registró la ciudad en 2008. De esa fecha y hasta 2019, transcurrieron 12 años de sangría demográfica, iniciándose la remontada a partir de 2022 (con un repunte en 2020 por la pandemia).

Las razones de este crecimiento cabe buscarlas en la llegada de nueva población, que viene de dos vías. Segovia es un territorio atractivo para la inmigración, que son la principal causa de crecimiento demográfico en España, donde este julio se han rebasado los 49.3 millones de habitantes. En el caso de la ciudad, además, pesa el factor del precio de la vivienda, que genera un efecto expulsión del entorno urbano de Madrid. Muchos allí residentes, especialmente los de ascendencia segoviana y jóvenes, prefieren volver a casa y desplazarse en tren o bus a sus trabajos.