8 Comments

El padrón municipal de Segovia capital registró en julio un total de 62 nuevos vecinos. De este modo, la ciudad alcanza la cifra total de 53.331 residentes. En lo que va de 2025 la cifra de empadronados ha crecido en 567 personas, mientras que en los últimos doce meses, entre el 1 de agosto de 2024 y el 31 de julio de 2025, se constatan 918 nuevos inscritos. A este ritmo, en menos de tres años se podría superar el récord de 56.858 vecinos que registró la ciudad en 2008. De esa fecha y hasta 2019, transcurrieron 12 años de sangría demográfica, iniciándose la remontada a partir de 2022 (con un repunte en 2020 por la pandemia).
Las razones de este crecimiento cabe buscarlas en la llegada de nueva población, que viene de dos vías. Segovia es un territorio atractivo para la inmigración, que son la principal causa de crecimiento demográfico en España, donde este julio se han rebasado los 49.3 millones de habitantes. En el caso de la ciudad, además, pesa el factor del precio de la vivienda, que genera un efecto expulsión del entorno urbano de Madrid. Muchos allí residentes, especialmente los de ascendencia segoviana y jóvenes, prefieren volver a casa y desplazarse en tren o bus a sus trabajos.
8 agosto, 2025
Y de esos 1000 cuántos trabajan? Saludos.
9 agosto, 2025
Moros y Sudaméricanos, que gran gestion…
9 agosto, 2025
Lástima de qué tú no te marches a tu cueva y tengamos un “vecino” menos.
9 agosto, 2025
Es leer tu comentario y retraerme a la Alemania de los años 40. Que pena de persona..
9 agosto, 2025
No te engañes. Si Segovia crece es porque muchos emigrantes y jubilados no pueden pagarse un piso de alquiler en Madrid. En cambio si compensa al bolsillo ir y volver desde Segovia a Madrid.
9 agosto, 2025
Si no fuera por ellos que sería de nosotros, cuidan a nuestros mayores, trabajan en el campo, en la hostelería. Hacen todos los trabajos que ahora nosotros no queremos hacer porque nos hemos vuelto muy señoritos, y eso sí bien explotados porque abusan de ellos.
9 agosto, 2025
Eso los que vienen a trabajar.
Otros vienen a delinquir y a cobrar paguitas.
Los primeros deben ser bien recibidos, los segundos no debieran entrar en España.
10 agosto, 2025
¿ Cuando “REDACCIÓN” va a evitar la apología de la violencia y el racismo en loa comentarios ?