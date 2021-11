[Box type “warning”] La Junta de Castilla y León en Segovia pretende recuperar el uso del pabellón Pedro Delgado para impartir la vacunación masiva de la tercera dosis contra la covid, para lo que aún espera respuesta a la petición de la cesión del espacio por parte del Ayuntamiento, titular de la instalación. Sanidad se plantea también mantener el uso para este fin de los centros de salud de Cuéllar y Cantalejo y estudia, como novedad, utilizar también los consultorios provinciales para agilizar las campañas. Los frigoríficos de Sanidad en Segovia almacenan en este momento casi 138.000 dosis, reservas suficientes para pinchar a toda la población adulta de la provincia. [/box]

La decisión de la Consejería de Sanidad de retomar las vacunaciones masivas contra la covid e incluso inocular a toda la población mayor de 60 años (unas 800.000 personas en Castilla y León) antes de Navidad obligará a reabrir los grandes centros de vacunación que ya funcionaron en las campañas de primeras y segundas dosis. En el caso de Segovia, la Junta quiere volver a fijar la actividad en el pabellón Pedro Delgado que ya fue utilizado con éxito como centro de vacunación para las campañas de las dos primeras dosis de vacunas. La instalación es de titularidad municipal por lo que la nueva cesión de las instalaciones depende exclusivamente de la alcaldesa, Clara Luquero, que aún no ha confirmado si permitirá la utilización de las salas de la infraestructura deportiva. No obstante, la decisión es urgente ya que Sanidad quiere empezar a vacunar masivamente la próxima semana y que no existe “plan B” para la Junta, que ya en las anteriores campañas trató de encontrar, sin éxito, otras alternativas.

El pabellón de la capital permitirá atender a la población de los centros de salud de Segovia, la Granja y Segovia Rural, mientras que esta redacción ha podido saber que en la provincia se utilizarán, con seguridad, los centros de salud de Cuéllar y Cantalejo y hay “altas probabilidades” de que también se administre la vacuna en los consultorios, una importante novedad con el doble fin de agilizar la campaña y facilitar el accesos a las vacunas a los residentes en los pueblos segovianos.

Lo cierto es que la administración de la tercera dosis, no sólo a los mayores de 60 años objeto de la campaña que se pondrá en marcha de manera inminente, sino a toda la población parece una decisión tomada. De hecho, la Gerencia sanitaria recibía este mismo 25 de noviembre más de 64.000 dosis de vacunas de Pfizer, que se suman a las que ya hay almacenadas, más de 73.000 dosis, también basadas en el ARN. Esas reservas garantizarían, a fecha de hoy, la posibilidad de administrar la tercera dosis a la práctica totalidad de la población segoviana.

Aún falta por concretar también la organización de los llamamientos en esta campaña, aunque todo indica que, al tratarse de una acción que busca la totalidad de la población, se evitará el sistema de cita previa para recuperar los llamamientos por años de nacimiento que ya demostraron su eficacia anteriormente.