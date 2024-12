5 Comments

Ha vuelto a pasar. Casado denuncia irregularidades en el entorno de Ayuso, Ayuso denuncia irregularidades en la forma de conseguir la información, dimite Casado, Ayuso no da explicaciones y gana poder en Madrid y en el PP. Mil días después, Lobato denuncia nuevas irregularidades en el entorno de Ayuso, Ayuso denuncia irregularidades en la forma de conseguir la información, dimite Lobato, Ayuso sigue sin dar explicaciones y…terminen ustedes de unir los puntos y les saldrá un dibujo de la presidenta mirando por la ventana hacia Moncloa mientras Miguel Ángel Rodríguez susurra a su oído: “volver a Manderley”.

Juan Lobato es un gran tipo. Una excelente persona. Amable, formado y generoso. Fue alcalde transversal de Soto del Real, que era la segunda residencia del PP de Madrid donde Ignacio González o Francisco Granados pasaban las resacas de las bolsas de poder. Él pretendía hacer el viaje correcto, de Soto del Real a la Puerta del Sol, y no al revés. Ya era técnico de Hacienda, así que entró en política sin necesitar un puesto en una empresa pública o en Bruselas. Siempre se preocupó de hacer lo correcto. Un sitio del que venir y un sitio al que volver le convirtió en “Juan sin miedo” y ganó las primarias del Partido Socialista de Madrid, sustituyendo a Gabilondo en la oposición, que estaba como un ruiseñor que canta en medio de las batallas y encima de las navajas. Acabó con una arritmia por no seguir el ritmo y Ayuso con una lágrima negra más tatuada. Combatir la ambición con ansiedad solo sube el ruido y baja la verdad. Cuando se hace política para militantes, los votantes acabamos viendo las políticas no como son, sino como somos.

Desde el principio, su rival no fue Ayuso sino Ferraz, quien siempre ha tratado a la federación de Madrid como Isabel Pantoja a Isa P. “aka” Chabelita. Adoptada, tutelada, molesta. Sin asumir su independencia de criterio y acción. Se emancipan a dos calles, pero vuelven a “la casa madre” cada legislatura a por táperes de pan y sal, jarros de agua fría y coladas de trapos sucios. El miedo no es libre, lo que es libre es no tenerlo y eso chocaba con la inquisición de Ferraz que velaba por el cumplimiento de la ley de dios, la mayoría de veces sin que lo mandara ni dios, pero un gobierno sin partido manda más que un partido sin gobierno.

De nada sirvió el trabajo de desembarrar Madrid con integridad, la escucha a las agrupaciones olvidadas, el ofrecimiento de colaboración frente a las provocaciones. La silla seguía moviéndose, un día por exponer reparos hacia el indulto y otro por los escrúpulos a la financiación. Lobato se pateó el Madrid de las urbas y las rotondas, de Sanitas y los concertados, de los atascos y las terrazas. El Madrid que creó el PP de Aguirre cuando ganó con trampas el Tamayazo de hace 30 años, el mismo que hace oposición al PSOE de Moncloa y al PP de Génova también, pero nada era suficiente. Los mismos socialistas que intentaron pactar con Ciudadanos tras la bandera gigante del Circo Price le achacaban ahora ser demasiado poco de izquierdas, ir vestido de la temporada anterior para diferenciarse de Mas Madrid, que es la única aventura de Errejón que no ha terminado en denuncia.

Lobato fue al notario en medio de un temblor como un acto personal de un funcionario aconsejado por el entorno familiar que todos tenemos. No pretendía atacar a nadie, solo protegerse él. El error fue confiar en que un periodista iba a comprender una situación personal. Cualquier periodista, de izquierdas a derechas, hubiera hecho lo mismo. Una amistad nunca es exclusiva, una noticia sí. Una denuncia sin grupo siempre es interpretada como una renuncia a seguir en el grupo.

Cuando sus hijos le pregunten, ahora que celebramos el puente de la Constitución, cómo fue posible que esa gente se pusiera de acuerdo en algo tan importante, díganles que con políticos como Lobato. Un lobato bueno al que maltrataban todos los corderos. Herido por una bala perdida entre Sánchez y Ayuso, quemado en la hoguera de la polarización. Sin victimizarse, sin culpabilizar. Anunciamos tu muerte y ya veremos lo de tu resurrección. Siempre el viaje correcto.