La alerta por viento obligan al cierre de parques y jardines

5, Nov, 2025

Un jardín acordonado en un episodio anterior de fuertes vientos.

El Ayuntamiento de Segovia, a través del área de Sostenibilidad Ambiental, y con el objetivo de evitar posibles incidentes, ha procedido al cierre de los parques y jardines de la ciudad y de los barrios incorporados debido a la nueva situación de alerta meteorológica por rachas de viento superiores a los 80 km/hora, según la AEMET.

Mientras dure la alerta amarilla, desde el consistorio capitalino se aconseja a la población evitar pasar por zonas arboladas con el fin de reducir en lo posible cualquier riesgo, así como alejarse de fachadas y estructuras que puedan ser objeto de derribo por el viento.

El Ayuntamiento ruega comprensión con esta situación que se mantendrá en tanto en cuanto no mejoren las condiciones meteorológicas, a la vez que pide a los ciudadanos que extremen las precauciones.

