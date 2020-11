El cabreo entre los trabajadores sanitarios es descomunal. En plenas negociaciones, el sábado 14 de noviembre el ejecutivo autonómico de Fernández-Mañueco publicaba con “nocturnidad y alevosía” el decreto de reordenación del personal sanitario para hacer frente al covid19. Un documento que establece, en tanto dure la epidemia, medidas de urgencia como la posibilidad de traslados de médicos y enfermeras; faculta a la autoridad sanitaria a modificar guardias, turnos de descanso, vacaciones…

Al alimón, todos los sindicatos presentes en la mesa sectorial de Sanidad, han puesto el grito en el cielo, abandonado la negociación y suscrito uno de los comunicados más duros nunca emitidos contra el gobierno de PP y Ciudadanos. “Es una pérdida total de los derechos en las condiciones de trabajo”, dicen, que comparan a una militarización del cuerpo. Exigen la inmediata retirada del documento como condición sinequanon para volver a la negociación. Al tiempo, anuncian convocatorios y movilizaciones ante “el mayor abuso jamás realizado sobre las condiciones de trabajo de cualquier tipo de empleado público”.

Del amor eterno a la militarización

Los sindicatos no lo entienden. Afirman que se les han rechazado hasta 10 propuestas y sugieren que “hay una batalla soterrada o aireada entre los socios de gobierno de la comunidad de Castilla y León, pero pedimos que el campo de batalla no sea la sanidad, y las consecuencias no las paguen ni los trabajadores ni la población. Y si no saben gestionar que es lo que demuestran, que se vayan, y que no se aferren al cargo eterno”, explican los representantes de los trabajadores en un comunicado respaldado por seis sindicatos (SATSE, CSIF, CESM, UGT, CCOO y USAE).

Recuerdan como en abril, Fernández Mañueco, se deshacía en elogios de “agradecimiento eterno” y soltaba titulares del tipo “Nuestra sociedad se sostiene en los hombros de estos gigantes”. Poco ha durado el agradecimiento y reconocimiento “eterno” a estos “gigantes”, trabajadores de la sanidad, menospreciados por una administración desagradecida y que no ha hecho los deberes para planificar después de una primera ola, la contratación de suficiente personal.

La Junta, tras los pasos de Andalucía, Cataluña, Aragón…

A lo que la Junta respondía, también vía comunicado, señalando que “nada ha cambiado”, que la publicación del decreto no supone una ruptura de la negociación, y que se trata de un decreto “a desarrollar” a modo de marco legal, por lo que estamos “solo ante un marco legal, nunca un obstáculo, que habilita a la gerencia regional de Salud para negociar”.

En este contexto de puertas abiertas a la negociación, Sanidad recuerda que normas muy similares a la que se quiere poner en marcha en Castilla y León ya han sido acordadas en otras regiones, como son Cataluña, Andalucía, La Rioja, Aragón y Asturias.