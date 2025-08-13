El grupo municipal de Izquierda Unida ha solicitado al Ayuntamiento de Segovia que intervenga para retirar la arena acumulada bajo el puente de San Marcos. Según explican, “las diferentes avenidas de agua producidas durante el invierno han ido arrastrando y amontonando este material”. La formación presentó un ruego en la última sesión plenaria para pedir a la Concejalía de Medio Ambiente que acometa esta actuación ahora que el caudal del río es más bajo.

Recuerdan que en el anterior mandato, con IU al frente del área de Medio Ambiente, se realizaron obras en los márgenes del río bajo este puente con el objetivo de “ampliar la capacidad de paso de agua bajo el segundo ojo del puente y facilitar una mayor evacuación en caso de riadas”. La intervención buscaba evitar el efecto de curva de remanso aguas arriba, que en determinados caudales “produce el aumento del nivel de la lámina de agua y puede afectar a la Casa de la Moneda y a los caminos aledaños al río”.

Desde la formación aseguran que la medida “ha demostrado ser efectiva”, ya que actualmente el río soporta caudales más altos sin desbordarse. No obstante, reconocen que “el riesgo de inundaciones sigue existiendo” y que el paso del agua por el segundo ojo del puente y las crecidas provocan la acumulación de arena, por lo que piden que el equipo de Gobierno actúe “aprovechando el periodo estival” para “recuperar su capacidad de evacuación”.

Izquierda Unida también reclama el arreglo de los caminos próximos al río que resultaron dañados en la última riada de marzo. La formación señala que la crecida “generó varias oquedades y resaltos por la erosión del agua” en los senderos que discurren desde el puente de la Casa de la Moneda hasta la pradera de San Marcos, y que “aún no han sido arreglados”.