Lo han vuelto a hacer, y por tercera vez en los 13 años de vida del aparcamiento subterráneo, la empresa concesionaria, Isolux-Corsán, vuelve a presentar un déficit de explotación del periodo 2017-2022 que conlleva reclamar compensaciones al Ayuntamiento de Segovia, en calidad de adjudicador, valoradas en 6 millones de euros.

Esto en razón de la cláusula de equilibrio económico, una figura que se aplica de manera excepcional en los contratos públicos y por la cual, una adjudicataria de un servicio puede pedir compensaciones a la administración cuando la adjudicación resulta ruinosa. “Se trata de un mecanismo excepcional que, sin embargo, en este párking parece que es lo normal”, explica el concejal José Luis Horcajo, recordando los 3 “equilibrios” que ha reclamado la empresa desde la apertura del servicio, dos de los cuales, bajo mandato socialista, que también fue el color municipal impulsor del párking, se saldaron favorablemente a la empresa.

Cabe recordar que el párking se construyo por adjudicación. La empresa financió íntegramente el equipamiento a cambio de su explotación hasta 2040. Pero ya en el momento de la apertura, 2011, con Arahuetes de alcalde, se constató un primer reequilibrio tasado en 3M€. Asumir ese “desequilibrio” acabó costando un aumento de más del 60% de las tarifas y la ampliación en año y medio del plazo de concesión. Para el periodo 2012-2017, siendo ya alcaldesa Clara Luquero, la empresa volvió a pedir un reequilibrio por otros 3M€, que esta vez se asumieron eximiendo del pago del canon de 65.000€ anuales, otros tres años y medio de prórroga, y liberando a Isolux-Corsán del mantenimiento de canalizaciones y pavimentos del tramo de Padre Claret que discurre por encima del parking.

En el periodo 2017-2022 se repite la historia, pero doblando cantidades. Esta vez la compensación queda en otros ocho años y ocho meses de prórroga de la explotación de un párking, teóricamente ruinoso, según los datos de la empresa, pero de sorprendente atractivo comercial, a tenor del interés de Isolux-Corsán en mantenerlo. En total, de concluir el contrato en 2040, y de salir bien la jugada a la empresa, el nuevo plazo nos llevaría a 2053.

Y en el ayuntamiento no son demasiado optimistas de que se pueda revertir la situación. “Está muy condicionado por el pliego de condiciones inicial”, reconoce Horcajo. Habrá que pelearlo. De momento, el ayuntamiento ha encargado un estudio independiente para validar los datos que pone la empresa encima de la mesa. Y es que según el contrato se considera que ha lugar al reequilibrio cuando la Tasa Interna de Retorno (TIR, rentabilidad prevista en función de la inversión) no supera el 7%, en tanto que en el periodo a “equilibrar” ronda el 6.2%. Obviamente, según los datos y contabilidad de la propia empresa, porque no hay otros. Pinta mal.