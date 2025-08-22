IE University implantará un nuevo grado y tres másteres en Segovia

El Consejo de Gobierno de Castilla y León ha autorizado la implantación de un grado y tres másteres universitarios en la IE University de Segovia, dentro de la aprobación de 27 nuevas titulaciones oficiales en universidades públicas y privadas de la Comunidad.

En el caso segoviano, la IE University ofrecerá el Grado en Ciencias Políticas / ‘Bachelor in Political Science’ y tres másteres: Computación y Tecnología Empresarial / ‘Master in Computer Science and Business Technology’, Derecho Internacional / ‘Master in Laws (LLM)’ y Gestión / ‘Master in Management (MIM)’.

La autorización forma parte de un acuerdo más amplio que incorpora ocho grados, 18 másteres y un doctorado a la oferta académica de Castilla y León. Además de Segovia, también se verán beneficiadas universidades de Burgos, León, Salamanca, Valladolid, Ávila y Burgos en el caso de centros privados.

La puesta en marcha de estos estudios cuenta con el informe favorable de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (Acsucyl), el Consejo de Universidades autonómico y el estatal. Tras este paso, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades deberá elevar la propuesta al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva y publicación en el BOE.