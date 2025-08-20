26 Comments

Los incendios que en las últimas semanas arrasan Ourense, Cáceres, Zamora o León también están contando con la participación de cuadrillas forestales segovianas. Entre ellas se encuentra la de Álvaro Gil, peón especialista, que en una entrevista con este medio relató la dureza de la campaña y las condiciones de trabajo que afrontan los equipos.

“Hay compañeros que en 15 días han trabajado 20 horas por jornada”, reconoce Gil, quien destaca que muchos cuadrilleros encadenan turnos maratonianos ante la falta de relevos. “Es gente que ya está cansada, que ha tenido que asumir más carga de lo normal”, explica.

Su cuadrilla fue destinada al incendio de Canalejas, en la frontera de León con Palencia, donde se recurrió a la técnica del contrafuego para frenar las llamas. “Lo primero que nos dijeron fue que íbamos a valorar las diferentes opciones de ataque, porque no se sabe lo que va a pasar. Finalmente se decidió por el contrafuego porque era la única manera de poder pararlo”, recuerda.

La situación fue especialmente crítica cerca del pueblo de Calaveras de Arriba. “Nos dijeron que si se pasaba la línea marcada, este pueblo desaparecía”, relata Gil, que junto a su equipo colaboró en las labores de defensa del núcleo urbano.

El brigadista segoviano insiste en la importancia de la coordinación y la seguridad: “Lo más recomendable siempre es escuchar al director de extinción, preguntar cualquier duda y no actuar por libre. Ha habido fallecidos intentando proteger propiedades en zonas inadecuadas”.

Gil reconoce que los ánimos en el operativo están marcados por el cansancio y la tensión. “Te levantas un día y te enteras de que ha habido un fallecido en otro incendio, como ocurrió con un compañero en Soria, y te pones alerta y mentalizado de que te puede pasar a ti también. Mucho respeto”, señala.

Pese a ello, envía un mensaje de ánimo: “Todos estamos dando el 100%, desde ingenieros a cuadrillas, agentes medioambientales o brigadas helitransportadas. Todo el mundo está deseando ayudar y cumplir su misión, su trabajo. Mucho ánimo y suerte para lo que queda de campaña”.