El avance de las obras en las plazas de Calderón de la Barca, Fernando de Rojas, Tirso de Molina y Bécquer, en el barrio de Nueva Segovia, ha hecho posible que desde hoy se habiliten de forma progresiva diversas zonas de estacionamiento, de manera que ya se puede aparcar en distintos puntos de estos espacios. Esta disponibilidad irá aumentando de forma paulatina a medida que continúen desarrollándose las actuaciones previstas.

En cuanto al estado de los trabajos, la plantación de arbolado en las plazas de Calderón de la Barca y Fernando de Rojas ya ha concluido y actualmente se están ejecutando los últimos remates. Por su parte, en Tirso de Molina y Bécquer se ultiman las labores de plantación con especies autóctonas y tierra vegetal, garantizando en todos los casos que cada ejemplar disponga de un espacio adecuado para su correcto crecimiento. Asimismo, ya se ha completado la instalación del sistema de riego en las cuatro plazas, junto con las conducciones necesarias para el nuevo alumbrado.

Durante los próximos días, el desarrollo de las actuaciones estará condicionado por la climatología, avanzando en función de las condiciones meteorológicas.

La renaturalización en estas cuatro plazas de Nueva Segovia se enmarca en el proyecto europeo “Espacios de oportunidad: Acueductos de biodiversidad”, que cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea a través del programa NextGenerationEU.

Una vez finalizadas las intervenciones, las plazas se transformarán en entornos más verdes, frescos y habitables, gracias a la incorporación de pavimentos drenantes, vegetación autóctona, áreas de sombra natural y mobiliario urbano accesible, favoreciendo la convivencia vecinal y promoviendo un modelo de ciudad más sostenible.