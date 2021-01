11 Comments

La tormenta de ideas realizada este 13 de enero por el equipo de Cultura y los representantes de las seis comparas “activas” que quedan en Segovia ha dejado sobre la mesa propuestas de celebraciones que pasan, una vez más, por las actividades on line y el recuerdo casi testimonial de las fechas festivas de febrero. En la calle no se programará ninguna actividad aunque la hiperactiva agrupación, Vacceos, no ha descartado del todo la presencia callejera de sus miembros en grupos de seis si es que la situación sanitaria lo permite.

La responsable de Cultura, Gina Aguiar, quiso atajar desde el primer momento cualquier especulación actual y futura aplicando la lógica para proclamar que “el Ayuntamiento no va a organizar ninguna actividad de Carnaval en la calle” a causa de la situación de la pandemia para acto seguido abrir la puerta a las ideas de las comparsas “para celebrar de algún modo el Carnaval”.

En ese marco, entre las ideas que triunfaron figura la de realizar un vídeo protagonizado por las comparsas a modo de recordatorio de la fiesta que no podrá ser. El Ayuntamiento tiene la “plantilla” hecha para esto con la muestra del villancico editado esta Navidad por Participación Ciudadana: una canción, aún por elegir, como hilo conductor de un vídeo que intercale imágenes de la interpretación del tema por las comparsas. La Concejalía se encargará también de coordinar y editar el trabajo.

La que es quizá la idea más llamativa es la de convertir la plaza Mayor entre el 14 y el 21 de febrero en una gran sala de exposición de fotografías de carnavales pasados en gran tamaño “formato lona” y colgadas por todo el foro. Las comparsas se comprometieron a enviar 12 fotografías de la máxima calidad posible a la vez que se recurrirá a los fotógrafos de la prensa local para ampliar el catálogo de la exposición.

Disfrazados en el ordenador

Finalmente, también se quiere mantener el elemento base de las fiestas carnavaleras convocando un concurso de disfraces on line, aunque la idea aún debe limarse en cuanto a las propias bases del concurso, las categorías a premiar y otros aspectos sobre los que ahora trabajarán en la Concejalía.

Y ya que estamos con el ordenador, la propuesta de realizar un concurso de coplas on line también apareció en el encuentro. “Siempre que participen todas las comparsas”, advirtió uno de los representantes. El asunto queda pendiente de nuevas conversaciones entre las agrupaciones y del programa que finalmente diseñe Cultura.