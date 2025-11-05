El grupo municipal VOX en el Ayuntamiento de Segovia, a través de su portavoz, Esther Núñez, ha registrado una serie de preguntas dirigidas a la concejal del Área de Turismo, Innovación y Digitalización y Promoción Económica, May Escobar, en relación con la organización del Mercado de Navidad.

Núñez ha explicado que algunos comercios segovianos les han trasladado “su enfado y preocupación, porque se han quedado fuera de poder participar en el mercado de Navidad”, y ha denunciado “la falta de comunicación, trasparencia y de compromiso” del equipo de Gobierno.

Por ello, VOX ha solicitado información detallada sobre cuántas casetas se han adjudicado a comercios segovianos y qué criterios de selección se han aplicado en el proceso. Asimismo, el grupo municipal cuestiona “por qué no se ha garantizado la participación del comercio local, tal y como se comprometió el Ayuntamiento en la pasada edición del mercado”.

Núñez reclama además que el consistorio explique qué medidas o soluciones tiene previsto adoptar para “compensar a aquellos comerciantes segovianos que han quedado excluidos del evento navideño”.

La portavoz de VOX considera fundamental “dar protagonismo al comercio local” y cree necesario que “en futuras ediciones se dé participación a la gestión de los mercados de Navidad a las agrupaciones de comerciantes”.

Con esta iniciativa, VOX busca defender los intereses del comercio tradicional y local. Según ha manifestado Núñez “existe una falta de apoyo real al comercio segoviano”, por lo que considera imprescindible “un compromiso continuo, y no únicamente en campañas puntuales”. Además, la portavoz ha reclamado mayor transparencia en la gestión municipal de las actividades que afectan directamente al tejido económico de la ciudad.