El Ayuntamiento corrige dos atascos y da por solucionado el vertido fecal en el Elena Fortún

La presencia de aguas fecales en las inmediaciones del colegio Elena Fortún, denunciada por vecinos y familias en los últimos días, ya ha sido solucionada, según ha confirmado este jueves el concejal de Obras y Servicios Municipales, José Luis Horcajo.

El edil ha explicado que el problema se detectó inicialmente en un colector situado junto al centro educativo, donde los servicios municipales encontraron un atasco solucionado “la semana pasada”. Sin embargo, el vertido continuó y los técnicos localizaron un segundo atasco más alejado, “exactamente dónde se han hecho las obras del campo de fútbol 7 de Perico Delgado”, señaló Horcajo.

El concejal detalló que el nuevo problema se debía a un derrame de arena de río limpia, que “posiblemente proceda de las obras del campo de fútbol 7”. Una vez identificado, aseguró que el atasco quedó solucionado ayer.

Las quejas partieron de familias y vecinos del barrio, que denunciaron a través de redes sociales la presencia de aguas residuales durante más de diez días en la plaza y en la zona posterior del colegio, donde se encuentran los árboles del recinto. Las imágenes difundidas mostraban encharcamientos de aguas fecales y las denuncias advertían del “riesgo para la salud del alumnado”, además de los malos olores persistentes.