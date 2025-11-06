La Catedral cerró 2024 con superávit de 51.000 euros y récord histórico de visitantes

La Catedral de Segovia cerró el ejercicio económico de 2024 con un balance positivo de 51.754 euros, tras registrar ingresos por valor de 1.913.018 euros y gastos por 1.861.263 euros, según las cuentas publicadas por el Cabildo Catedralicio dentro de su política de transparencia.

El incremento de visitantes, que alcanzó un máximo histórico de 525.929 personas, frente a las 452.361 de 2023, impulsó un aumento de ingresos del 11,2% respecto al año anterior.

La partida de personal se mantiene como el principal gasto de la Catedral, con 928.478 euros, lo que supone el 49% del total y un incremento del 10,6% respecto a 2023. En la actualidad, la plantilla fija está formada por 27 empleados, aunque durante el horario de verano se amplía hasta 48 trabajadores.

Desde 2015, el gasto en personal se ha incrementado en un 473%, al pasar de 196.220 euros a la cifra actual, lo que representa una inversión casi cinco veces mayor en menos de una década.

Las obras de conservación, restauración y mantenimiento representaron el 31% del gasto total (580.906 euros), con un descenso del 8,9% respecto al año anterior. Entre las actuaciones más destacadas figuran la restauración de la capilla de Santiago Apóstol (202.333 euros) y la segunda fase de la intervención en las cubiertas de la cabecera (289.596 euros).

La venta de entradas generó el 89,8% de los ingresos totales (1.717.819 euros). En segundo lugar, los beneficios de la tienda oficial, eventos y actividades culturales en el Palacio Episcopal aportaron 109.990 euros (5,7%), seguidos de las colectas (55.847 euros, 2,9%) y las subvenciones (10.000 euros, 0,5%).