8 Comments

Un hombre de unos 40 años ha fallecido en la mañana de este miércoles tras caer desde un tejado a una altura aproximada de ocho metros en la localidad segoviana de Valverde del Majano, según han informado fuentes del Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.
El aviso se recibió a las 10:13 horas, cuando una llamada alertó de la caída de un trabajador desde el tejado de una nave situada en el número 25 de la calle Roble. Según el testimonio del alertante, el hombre se encontraba inconsciente tras el impacto.
El centro de emergencias dio aviso inmediato a la Guardia Civil de Segovia y a Emergencias Sanitarias – Sacyl, que movilizó una UVI móvil y un equipo médico de la zona. A pesar de la rápida intervención de los servicios de emergencia, el personal sanitario solo pudo confirmar el fallecimiento del trabajador en el lugar del accidente.
La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para determinar las circunstancias del suceso y si se trataba de un accidente laboral, así como las condiciones en las que se encontraba realizando su trabajo en el momento de la caída.
5 noviembre, 2025
Mis condolencias a su familia y compañeros
5 noviembre, 2025
En primer lugar descanse en paz el fallecido y un abrazo a la familia.
En segundo: 796 muertos por accidente laboral en España en 2024. El 91% eran hombres. Poco se habla de esta brecha de género, no interesa.
5 noviembre, 2025
Qué brecha de género?, los trabajos de alto riesgo lo suelen realizar hombres, ¿obligamos a las empresas a contratar mujeres para igualar las plantillas?
Si existe esta diferencia será que los trabajos que realizaban los ejecutan hombres, no creo que exista impedimento para que las mujeres accedan a los mismos, si no hay más mujeres será porque no quieren.
Los accidentes no discriminan por género.
5 noviembre, 2025
Si fuera al revés ya tendríamos a la Irene Montero y compañía poniendo el grito en el cielo.
Como la inmensa mayoría de muertos son hombres a todos, todas y todes les importa tres cojones.
A eso me refería.
5 noviembre, 2025
Si en lugar de decir bobadas tu preocupación fueran los 800 muertos en accidentes laborales te preocuparías de que fueran 800 no del genero. Pero lo que te importa es atacar al feminismo y por eso buscas una equiparación absurda. Utilicen los EPIs, sigan las normas de los técnicos de PRL y fomenten la seguridad suya y de sus compañeros. Busquemos las 0 victimas y no el victimismo.
5 noviembre, 2025
Aquí el único que dice bobadas eres tú David que no sabes hacer otra cosa que bailar al ritmo que te marcan tus amas las feministas.
Lo que te pasa es que te joden las cifras porque os jode el relato feministoide que no es más que una puta falacia.
Si el 91% de personas fallecidas en accidentes laborales fueran mujeres tú y los tuyos estaríais poniendo el grito en el cielo. HIPÓCRITAS.
5 noviembre, 2025
Descanse en paz.Hoy hemos tenido rachas de viento de 75 km/h, Es peligroso trabajar en altura con esa racha de velocidad.
6 noviembre, 2025
Efectivamente. 40 muertas al año sobre 50 milones fe personas y tienen un misterio (el 80% de las muertas, a manos de inmigrantes). Los muertos por accidente laboral o por suicidio, que son en un 90% hombres, no interesan. Y luego que porque sube vox. Que asco de sociedad y de complejos