8 Comments

Un hombre de unos 40 años ha fallecido en la mañana de este miércoles tras caer desde un tejado a una altura aproximada de ocho metros en la localidad segoviana de Valverde del Majano, según han informado fuentes del Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

El aviso se recibió a las 10:13 horas, cuando una llamada alertó de la caída de un trabajador desde el tejado de una nave situada en el número 25 de la calle Roble. Según el testimonio del alertante, el hombre se encontraba inconsciente tras el impacto.

El centro de emergencias dio aviso inmediato a la Guardia Civil de Segovia y a Emergencias Sanitarias – Sacyl, que movilizó una UVI móvil y un equipo médico de la zona. A pesar de la rápida intervención de los servicios de emergencia, el personal sanitario solo pudo confirmar el fallecimiento del trabajador en el lugar del accidente.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para determinar las circunstancias del suceso y si se trataba de un accidente laboral, así como las condiciones en las que se encontraba realizando su trabajo en el momento de la caída.