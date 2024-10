16 Comments

Errejón ha vivido su vida política como una estrella de rock británica, como un futbolista argentino. Apenas tiene 40 y hoy ha amanecido en su piso del barrio de Ópera sintiéndose en el centro de un gran foco irradiador en el que la derecha y la izquierda, los propios y los ajenos, van a seguir apuntándole hasta que “el monstruo” hable o calle para siempre. Nunca nadie se ha visto tan atacado por todos y defendido por nadie. La hora de más de anoche ha sido de insomnio para él. Hace diez años fundó un partido con Iglesias y Monedero, hace nueve su proyecto se convirtió en el mayor fenómeno político de la democracia, lideraron las encuestas, cambiaron marcos de pensamiento, gobiernos y lenguaje y se traicionaron y purgaron a tiempo real. Pasada la tormenta, se refugió en el Congreso con magníficas intervenciones e iniciativas solventes, pero la tormenta seguía dentro y esta semana se prendió fuego en medio del escenario para desaparecer.

Los políticos de hace cuarenta años eran señores aburridos, de provincias, contables, médicos, notarios, que recibían la admiración social de los ordenanzas y aparcacoches e iban a su partido como quien va a un Ministerio. Con Podemos cambió la cosa, ellos montaron una secta de compas malasañeros y un ejército de seguidoras que consumían sus cuentos del feminismo libertario a ritmo de Silvio Rodríguez y Los Chikos del Maíz. Errejón quería ser el protagonista de “50 sombras de Grey”, pero tenía cara de “Big Band Theory”. Las horas previas a las grandes sesiones y votaciones del Congreso tienen algo de liturgia del espectáculo. Hay una crew de técnicos, una pandilla de asesores aduladores más grande que la de Topuria, unas chicas periodistas determinadas a hablar con los protagonistas y unas celebraciones posteriores. Y después unos mensajes de móvil que se borran al instante. Y luego unas fotos que se piden como un juego para burlarse de los convencionalismos burgueses pacatos y luego unas reglas que te dicta la persona que admiras y a la que no quieres decepcionar. Más aún si es el jefe de tu partido. Vamos, lo de Nevenka de hace 25 años, el mismo hotel, la misma cocaína, la misma promesa, pero a través de Telegram. Pero como ellos son nuevos, lo que les pasa les parece siempre una novedad.

“Todo tiene que ver con el sexo, menos el sexo, que tiene que ver con el poder”, decían en House of Cards, y decía Dostoyevski que “el amor es una lucha en la que hay que hacer que el objeto amado se rinda”. La dinámica del sometimiento. Dominar a mujeres guapas y poderosas. “De verdad, Iñigo, que tengo que explicarte lo del sólo sí es sí a tí. Si me pasara esto con Ábalos o Juan Carlos, pero contigo…”.

Cuando en política tienes un problema, eres un problema, y Sumar, ese partido sin desenvolver, lo ha tapado. Lo que le incapacita ya para seguir adoctrinando y regañando, que era su objetivo.

Ante estas actitudes intolerables, uno solía recurrir a la biología, diciendo que las cosas del amor al alma pertenecen, pero el cuerpo es el libro en que se leen y que, bueno, cuando alguien sube a tu casa a las tres de la mañana, ya sabes a lo que se atiene. Qué eso funciona así con un cromañón, con un león y también con Errejón. Se solía apelar a la confusión del momento, a las amistades peligrosas, a los juegos que se van de las manos, a los despechos, a que el único sexo bueno es el sexo guarro… pero no, Íñigo no se refugia en la biología. Él lo ha hecho en la ideología, que para eso es político politólogo, que es como ser borracho y enólogo a la vez, y ahora resulta que el problema es el patriarcado y la subjetividad tóxica, que es la nueva versión de “yo no soy malo, es que vivo en un barrio malo”, y así poder hacer daño, pero con conciencia de clase.

Lo único bueno de todo esto es que nos pone ante un espejo en el que mirar nuestros comportamientos y romper definitivamente algunos espejismos como que la izquierda no puede ser machista, que las mujeres fuertes no pueden ser víctimas o que ir de aliado es también una estrategia para un nicho de mercado. Aunque sea malo para la izquierda en el corto puede ser bueno para la sociedad a medio plazo, pero para eso hay que oír a las feministas de verdad y a la izquierda de verdad y no a la secta de resentidos que han escrito su epílogo de engaños con un desengaño. Asaltando los infiernos.