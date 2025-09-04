La Guardia Civil busca desde la mañana de este 4 de septiembre a un varón de 56 años, al que se acusa de haber intentado asesinar a su exmujer incendiando un coche en cuyo interior estaba la víctima. La mujer, vecina de Cuéllar y de 52 años, fue ingresada en el Hospital de la Paz con pronóstico grave.

Los hechos sucedieron sobre las 7:30 de la mañana en el polígono Prado Vega, en una de cuyas empresas trabaja la víctima. Sobre esas horas ardía un vehículo en un párking del polígono. Los primeros en acudir fueron trabajadores del polígono, uno de ellos logró sacar a la mujer mientras se sofocaba el fuego con extintores. Ya con la llegada de las ambulancias y agentes de emergencias, la mujer explicaba a la Guardia Civil que había sido su exmarido el causante del fuego en el vehículo con ella dentro. Se da la circunstancia que la mujer se encuentra desde 2022 en el sistema Viogén de protección a mujeres en riesgo elevado de agresión sexista. De inmediato se procedió a la búsqueda del presunto agresor, al que se le busca entre Segovia y Palencia, de donde es natural.

Este nuevo sucesos machista, el segundo que vive la villa en lo que va de año, acontece el último día de las fiestas de Cuéllar. El alcalde, Carlos Fraile, ya ha lamentado los hechos y expuesto el rechazo absoluto a la agresión.