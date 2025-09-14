Empate de la Segoviana (2-2) ante el Valladolid Promesas

Partido reñido y competido hasta el final de la Gimnástica Segoviana, que se vuelve con un punto de la exigente cancha del Real Valladolid Promesas , tras remontar por dos veces a los canteranos pucelanos. Encuentro que empezaba de canto para los segovianos, que encajaban el primero a los cinco minutos. La mejor respuesta, un pronto empate a cargo de Álex, seguido de un dominio visitante que sin embargo encajaba el segundo a los 29 minutos por mediación de Porras. Nuevamente los de Iñaki Bea igualaban el marcador al filo del descanso tras una falta cabeceada a la red por Álvaro.

La segunda mitad sirvió un partido más controlado, aunque con oportunidades de ambos equipos y de máxima igualdad.