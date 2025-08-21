El segoviano Guille Fernández número 1 del mundo sub-18 de pádel

El segoviano Guillermo Fernández, de 17 años, ha alcanzado el número 1 del mundo en la categoría sub-18 de pádel, convirtiéndose en el primer jugador de la provincia en lograr este hito.

El pasado fin de semana, Fernández, junto a su compañero Sergio Tierno, participó en el torneo FIP disputado en Alhaurín de la Torre, que reunió a más de 230 parejas en distintas categorías. Pese a que la pareja segoviano-vallisoletana quedó eliminada en semifinales tras un ajustado super tie-break (11-9) ante Correa y Del Cacho, los puntos sumados fueron suficientes para que Fernández se colocase en lo más alto del ranking mundial sub-18.

Este resultado refuerza la gran temporada que está firmando la dupla, que suma ya nueve semifinales consecutivas como mínimo en los torneos disputados. Por su parte, Tierno asciende hasta la tercera posición del ranking, confirmando el gran momento del pádel segoviano y el nuevo salto de calidad de la academia del Club Padelzone 2.0, que ya logró situar a Jimena Velasco en el top mundial.

Con más de media temporada aún por delante, Guillermo Fernández afronta el reto de mantenerse en lo más alto del ranking y cerrar el año consolidado como el mejor jugador sub-18 del mundo, un logro sin precedentes para el pádel segoviano.