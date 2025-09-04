5 Comments

Segovia acogerá por primera vez desde los años 70 un partido del Real Madrid de baloncesto. El encuentro frente al Casademont Zaragoza tendrá lugar el próximo 13 de septiembre a las 19:00 horas en el pabellón municipal Pedro Delgado, bajo la denominación “Trofeo de Baloncesto Segovia Ciudad Europea del Deporte”.
El evento está organizado por el Grupo Gigantes del Basket y cuenta con Dibaq como patrocinador principal, además del apoyo del Ayuntamiento de Segovia y del Instituto Municipal de Deportes. Será retransmitido por Real Madrid TV y Aragón TV, con difusión nacional a través de medios especializados como Gigantes del Basket.
Las entradas tendrán un precio único de 10 euros y estarán disponibles desde este jueves, 4 de septiembre, a las 13:00 horas, a través de un enlace que se hará público para la venta telemática.
En los actos previos al encuentro participará el alcalde de Segovia, que también será uno de los encargados de entregar los trofeos al finalizar el partido.
La celebración de este choque supone una oportunidad para consolidar la proyección deportiva de Segovia en el año de su designación como Ciudad Europea del Deporte 2025.
Les sugiero que se informen adecuadamente. El Real Madrid de baloncesto jugó un partido en el pabellón Emperador Teodosio en la segunda mitad de los años 70, creo recordar que contra el Imperio de Segovia o contra una selección de jugadores segovianos. Mi padre me llevó a aquel único acontecimiento y quedó marcado en mi memoria para siempre.
Si acuden a la hemeroteca seguro que lo encuentran.
4 septiembre, 2025
No ha sido muy difícil encontrar reseña. El gran (en todos los sentidos) Manrique publicó un libro sobre el Imperio.
https://www.elnortedecastilla.es/deportes/baloncesto/imperio-club-tuteaba-20221223102949-nt.html
4 septiembre, 2025
Cierto.. yo fui a ese partido con 14/15 años (jugaban Romay,Corbalan, Iturriaga etc)
4 septiembre, 2025
yo también estuve viendo el partido en el emperador teodosio y me acuerdo que bajé a la cancha a saludar a los jugadores de mi Madrid y me saludé con corbalan que viéndolo en TV me parecía pequeño pero me llevé una sorpresa el pequeño era yo
4 septiembre, 2025
FE De ERRORES. Mil perdones por la metedura de pata. Es evidente que nos venimos arriba. Hemos rectificado el titular inicial, de que el equipo pisa Segovia por primera vez, y gracias por sus aclaraciones.