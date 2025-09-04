5 Comments

Segovia acogerá por primera vez desde los años 70 un partido del Real Madrid de baloncesto. El encuentro frente al Casademont Zaragoza tendrá lugar el próximo 13 de septiembre a las 19:00 horas en el pabellón municipal Pedro Delgado, bajo la denominación “Trofeo de Baloncesto Segovia Ciudad Europea del Deporte”.

El evento está organizado por el Grupo Gigantes del Basket y cuenta con Dibaq como patrocinador principal, además del apoyo del Ayuntamiento de Segovia y del Instituto Municipal de Deportes. Será retransmitido por Real Madrid TV y Aragón TV, con difusión nacional a través de medios especializados como Gigantes del Basket.

Las entradas tendrán un precio único de 10 euros y estarán disponibles desde este jueves, 4 de septiembre, a las 13:00 horas, a través de un enlace que se hará público para la venta telemática.

En los actos previos al encuentro participará el alcalde de Segovia, que también será uno de los encargados de entregar los trofeos al finalizar el partido.

La celebración de este choque supone una oportunidad para consolidar la proyección deportiva de Segovia en el año de su designación como Ciudad Europea del Deporte 2025.