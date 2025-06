5 Comments

“Lo que estamos viviendo es un intento claro de atacar al PSOE de Segovia utilizando a trabajadores como ariete. Se está comprando la versión interesada de una persona que ha iniciado una campaña de acoso personal y político contra esta organización, y sus cargos públicos, con difamaciones, insultos, ataques y filtraciones a medida. No es crítica política: es revanchismo y linchamiento mediático con intentos de demolición moral y profesional. La trayectoria, el prestigio profesional y político, no puede quedar en manos de filtraciones dañinas sacadas de contexto”. Así se defendían José Luis Aceves, Gloria Hernando y Maxi San Macario de las acusaciones publicadas en medios segovianos conforme a las cuales el grupo socialista en la Diputación desvía complementos salariales en concepto de gastos de desplazamiento.

Mateo, denunciado por sustraer material

No lo citaron directamente, pero “esa persona” autor de filtraciones sesgadas, es el ex-secretario de organización, José Antonio Mateo, quien ciertamente y desde su salida del partido al perder la confianza de Aceves (en realidad, varios sectores del partido habían pedido su cabeza), está atacando a su ex partido por tierra, mar y aire. No lo citaron en su comparecencia ante los medios pero sí lo citan en la denuncia interpuesta por el PSOE contra Mateo “por sustraer y borrar material informático de los ordenadores del partido”, confirmaba Aceves.

Vamos por partes. La pasada semana se filtraba a los medios de comunicación un correo electrónico interno del PSOE. A tenor de la pérdida de diputados provinciales del partido en 2023 y el “reeencaje” de liberados, el veterano coordinador político del PSOE en la Diputación, Víctor Cerezo, vio mermado su salario en unos 200€ (pasó de cobrar aproximadamente 2.500€ mes netos, a 2.300€). Desde el PSOE optaron entonces por compensar a Cerezo con una dieta por desplazamiento análoga a la merma. Una medida perfectamente legal a tenor de que, como es sabido, Cerezo no cobraba sus habituales desplazamientos de asistencia a ediles hasta entonces. Una medida legal y auditada por las cuentas del partido, que se envían a Ferraz, señala Aceves.

No hay caso. Pero lo cierto es que la “alargada sombra de Mateo“, está levantando ampollas en el socialismo segoviano.

Navalmanzano se borra del PSOE

El mejor ejemplo, mucho más grave internamente que el pseudo escándalo de las dietas, es la “deserción” del PSOE del alcalde, Pablo Torrego, y los cinco concejales del partido en Navalmanzano, que alegando el supuesto desvío de fondos como “gota que colma el vaso” (a lo que se añade un sentimiento de abandono por parte de la actual cúpula provincial), se iban del partido con armas y bagajes la pasada semana y constituían grupo aparte en el consistorio de Navalmanzano. Duro golpe para el PSOE segoviano que ve detrás de la operación la mano de Mateo. “Torrego era un hombre leal a Mateo, que a su vez, procede de esa localidad donde siempre ha tenido influencia, para nosotros no hay duda de que Mateo está detrás de esa deserción”, explican fuentes socialistas.

Las mismas fuentes coinciden en que el trabajo de demolición de Mateo, que se explicaría por el resentimiento al ser traicionado a última hora por Aceves, se añade en el tiempo a la crisis reputacional que vive el PSOE. Y más allá. No es ningún secreto que sectores del partido, en Segovia, Castilla y León y España, de momento sin un aglutinante claro pero que básicamente se corresponde con dirigentes que fueron relegados por Sánchez cuando este tomó la dirección del partido, ven ahora la posibilidad de montar un frente interno contra Sánchez, muy desgastado internamente tanto por el caso Santos Cerdán como por su complicidad con los nacionalismos. Un juego en el que Aceves sería una pieza menor a tiro por la debilidad de su liderazgo tras un convulso proceso de primarias provinciales, que más que reforzar al ganador, Aceves, visualizó un PSOE opositor a la línea oficial encabezado por Borja Lavandera.