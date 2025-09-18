4 Comments

El Grupo Municipal Socialista de Palazuelos de Eresma ha registrado en el pleno una moción para impulsar el proyecto de construcción de un nuevo puente sobre el río en la carretera SG-V-6122, una infraestructura que, según recuerdan, fue prometida por la Diputación de Segovia en 2011 y 2014 pero nunca ejecutada.

El portavoz socialista, Jaime Villalba, defendió que “Palazuelos es hoy un municipio en crecimiento, con más población, más actividad económica y más necesidades de conexión y movilidad. No podemos seguir dependiendo de un trazado sinuoso, lleno de curvas y con un puente envejecido y deteriorado, que lleva más de una década en situación precaria. Es hora de retomar este proyecto, sacarlo del cajón y convertirlo en una prioridad real”.

Los socialistas recuerdan que el actual Puente del Martinete soporta a diario miles de vehículos, incluidos autobuses y camiones, y que presenta signos de deterioro en su firme. La situación convierte este tramo en un punto de riesgo, con salidas de vía y complicaciones meteorológicas frecuentes.

La moción no reclama el inicio inmediato de las obras, sino el primer paso político y técnico: redactar un proyecto sólido, incluirlo en la planificación urbanística, fijarlo entre las prioridades de la Diputación y buscar financiación autonómica, estatal y europea, como los fondos Next Generation o FEDER. “Lo que no podemos hacer es dejarlo otros 15 años en un cajón, como ha hecho el Partido Popular desde que prometió en 2011 una infraestructura que nunca llegó”, insistió Villalba.

La propuesta plantea además que el nuevo puente incorpore un carril peatonal y ciclista, con el objetivo de enlazar Carrascalejo y el carril bici de la CL-601, generando una red de movilidad segura y sostenible en el municipio.

“Este no es un debate partidista, sino una cuestión de seguridad, de movilidad y de futuro para el municipio. Confiamos en que el Partido Popular abandone la soberbia y apoye esta moción para empezar a trabajar en el proyecto. Palazuelos no puede seguir esperando indefinidamente”, concluyó el portavoz socialista.