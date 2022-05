El PP propone el ferial en terrenos del Cat pero Martín dice que la normativa lo impide

Tras el debate abierto en el pleno municipal sobre la ubicación del recinto ferial estable, el Grupo popular ha propuesto de nuevo que se estudie la posibilidad de que la infraestructura —y el aparcamiento disuasorio que se une a ella— se ubique en los terrenos destinados inicialmente al frustrado macrocomplejo del Cat, en el entorno del edificio del Cide, aunque sus representantes se quejan de haber recibido únicamente “una negativa por respuesta amparándose en que esos terrenos sólo se pueden usar para servicios comunitarios”, según el Plan Parcial de la zona.

Sin embargo, los populares, Pablo Pérez y José Luis Horcajo creen que esa justificación no es suficiente al entender que, con su propuesta, tanto el ferial como el aparcamiento pueden considerarse “servicios comunitarios”. En ese sentido, tras el encuentro se quejaron de que “En las zonas y los terrenos que ellos eligen y quieren, cualquier escollo puede salvarse, porque ya tienen la decisión tomada; en cambio, si les planteamos otras alternativas, ni siquiera lo intentan. Les hemos hecho una propuesta y no se han mostrado nada dialogantes ni receptivos. La política de hechos consumados no sólo es antidemocrática, sino que no es lo mejor ni para un Ayuntamiento ni para una ciudad”.

La propuesta se hacía durante una reunión solicitada por el PP a la que finalmente, la responsable de Urbanismo, Clara Martín, ha citado a los representantes de todos los grupos municipales, para recibir explicaciones sobre el proyecto del Gobierno local, que sitúa el ferial y el aparcamiento en el Centro de Transportes después de una modificación urbanística y una ampliación cifrada en 1,2 millones de euros.

Para el principal grupo de la oposición, esta propuesta “no daría respuesta ni solución adecuada a los problemas para los que están planteados” a la vez que reclamaron que se consulte la opinión de la ciudadanía y los sectores implicados, especialmente a Asetra “que todavía desconocen la propuesta, como han reconocido desde el gobierno municipal en la reunión”.