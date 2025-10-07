7 Comments

Los diputados nacionales del Partido Popular de Segovia, Pablo Pérez y María Cuesta, han denunciado “el abandono del Gobierno de Pedro Sánchez hacia el medio rural segoviano”, tras conocerse los datos del nuevo Mapa Concesional Estatal de Transportes, que se ha incluido de tapadillo como una disposición adicional en la Ley de Movilidad Sostenible, impulsada por el ministro Óscar Puente. Los populares advierten que el nuevo mapa prevé suprimir paradas en 21 municipios segovianos, afectando a 7.445 habitantes y a más de 14.800 viajeros, lo que equivale al 48% de las paradas que afectan a líneas insterautonómicas. “Es intolerable que el Gobierno castigue a los pueblos de Segovia dejando sin transporte público a cientos de vecinos que dependen de este servicio para ir al médico, al trabajo o a estudiar”, ha señalado Pablo Pérez.

Es un tema polémico que lleva ya meses larvándose. En 2024 se dio a conocer esta propuesta, que planteaba la supresión de aquellas líneas interautonómicas (que competen al gobierno central) que fueran deficitarias. En Segovia afecta a las paradas en Abades, Bernardos, Carabias, Castillejo de Mesleón, Cerezo de Arriba, Fresno de Cantespino, Fresno de la Fuente, Garcillán, Honrubia de la Cuesta, Ituero y Lama, Labajos, La Losa, Martín Miguel, Migueláñez, Navas de Oro, Navas de Riofrío, Navas de San Antonio, Ortigosa del Pestaño, Samboal, Santa María la Real de Nieva y Tolocirio. Una propuesta que un año después el ministerio de Óscar Puente recupera para el debate de la ley de movilidad como una “disposición adicional” que se debe aprobar en los próximos días.

Frente a lo que consideran “falta de sensibilidad” del Gobierno central hacia el mundo rural en general y Castilla y León en particular, los diputados del PP de Segovia han puesto en valor el compromiso de la Junta de Castilla y León, que mantiene el 100 % de los servicios de transporte en Castilla y León, a pesar de que más del 90 % de las rutas son deficitarias. “Mientras Sánchez recorta, Mañueco invierte”, ha afirmado Pablo Pérez, recordando que la Junta ha destinado más de 60 millones de euros anuales al sistema de transporte público, con medidas pioneras como el Bono Rural de Transporte a la Demanda y el programa Buscyl de gratuidad del servicio.