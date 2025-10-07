7 Comments

Los diputados nacionales del Partido Popular de Segovia, Pablo Pérez y María Cuesta, han denunciado “el abandono del Gobierno de Pedro Sánchez hacia el medio rural segoviano”, tras conocerse los datos del nuevo Mapa Concesional Estatal de Transportes, que se ha incluido de tapadillo como una disposición adicional en la Ley de Movilidad Sostenible, impulsada por el ministro Óscar Puente. Los populares advierten que el nuevo mapa prevé suprimir paradas en 21 municipios segovianos, afectando a 7.445 habitantes y a más de 14.800 viajeros, lo que equivale al 48% de las paradas que afectan a líneas insterautonómicas. “Es intolerable que el Gobierno castigue a los pueblos de Segovia dejando sin transporte público a cientos de vecinos que dependen de este servicio para ir al médico, al trabajo o a estudiar”, ha señalado Pablo Pérez.
Es un tema polémico que lleva ya meses larvándose. En 2024 se dio a conocer esta propuesta, que planteaba la supresión de aquellas líneas interautonómicas (que competen al gobierno central) que fueran deficitarias. En Segovia afecta a las paradas en Abades, Bernardos, Carabias, Castillejo de Mesleón, Cerezo de Arriba, Fresno de Cantespino, Fresno de la Fuente, Garcillán, Honrubia de la Cuesta, Ituero y Lama, Labajos, La Losa, Martín Miguel, Migueláñez, Navas de Oro, Navas de Riofrío, Navas de San Antonio, Ortigosa del Pestaño, Samboal, Santa María la Real de Nieva y Tolocirio. Una propuesta que un año después el ministerio de Óscar Puente recupera para el debate de la ley de movilidad como una “disposición adicional” que se debe aprobar en los próximos días.
Frente a lo que consideran “falta de sensibilidad” del Gobierno central hacia el mundo rural en general y Castilla y León en particular, los diputados del PP de Segovia han puesto en valor el compromiso de la Junta de Castilla y León, que mantiene el 100 % de los servicios de transporte en Castilla y León, a pesar de que más del 90 % de las rutas son deficitarias. “Mientras Sánchez recorta, Mañueco invierte”, ha afirmado Pablo Pérez, recordando que la Junta ha destinado más de 60 millones de euros anuales al sistema de transporte público, con medidas pioneras como el Bono Rural de Transporte a la Demanda y el programa Buscyl de gratuidad del servicio.
7 octubre, 2025
Así se preocupa el PSOE por la provincia de Segovia: recortando servicios de tren en Segovia capital y de autobús en la provincia.
Segovianos, no nos olvidemos de ello en las siguientes elecciones.
7 octubre, 2025
Y luego Aceves dice que mira por Segovia y que le importa todo lo público..como el pide dietas, aveces de poquitos euros, por ir de un pueblo a otro, pues el bus le da igual..así defienden a los pueblos…si queremos daros una amable oportunidad para que goberneis,..pero os resistía tanto…jajaja
7 octubre, 2025
A ver con qué se excusa ACEVES en su próxima alocución pastoril ante los medios. Echará la culpa al PP seguramente, como si fuéramos tontos. Fuera bromas: es así como protege y fomenta el PSOE el mundo rural???
En marzo hay elecciones, ahí os lo dejo a los segovianos de capital y provincia…
7 octubre, 2025
Sanchismo contra el campo. Acevismo siempre a las órdenes del autócrata. De funcionarios al servicio del poder omnimodo de Sanchez, lanzando botes de humo para distraer la atención de la gente. Intento imposible. La corrupción axfisia a Moncloa, la familia, los ministros, abalos, Koldo, el fiscal particular del doctor. No hay quien lo pare. Los sobres en b , de financiación del psoe. Qué sabia hacewes de eso? Dedica horas extra y no da a basto. El defensor oficial del sanchismo corrupto en la provincia, con la lengua afuera. El cerebro se seca, no encuentra razones , no le hace falta. Inventa lo que puede. Pero ya no puede más….
7 octubre, 2025
El que pueda hacer, haga.
7 octubre, 2025
Mañueco invierte, jajaja será en Ok Diario.
8 octubre, 2025
Los que no invierten en nuestra tierra son tus amigos sociatas Manin.
Todo el dinero para Cataluña y País Vasco. Al resto que nos den.