10 Comments

El padrón municipal refleja que en Segovia se han perdido 491 habitantes en el último año dejando la cifra de residentes en la ciudad en 51.060 personas aunque las causas de la caída de habitantes son distintas si analiza los datos el Gobierno municipal o la oposición. Para el concejal, Andrés Torquemada, la mortandad provocada por la pandemia, pero, sobre todo, la ausencia de políticas de la Junta en materia de Vivienda, Empleo, Industria o Sanidad, están en el origen del problema. Para los dos grupos de oposición, PP y Cs, es la falta de iniciativas durante los años de gobierno municipal socialista la que ha originado la fuga de segovianos.

No tardó mucho tiempo el concejal de Ciudadanos, David García Foj en subrayar a Torquemada que la caída de población no ha afectado, todo lo contrario, a los municipios del entorno de la ciudad con crecimientos en la Lastrilla, San Cristobal o Palazuelos de Eresma y en capitales del entorno, como Ávila, Soria o Burgos, mientras que “esto no ha pasado en la capital y los barrios incorporados” Para el liberal, la despoblación “ es un problema del municipio de Segovia que no es atractivo para la gente joven, que no quiere vivir en Segovia porque las políticas que están realizando hacen de ésta una ciudad no atractiva para vivir”.

También la concejal popular, Azucena Suárez, rechazó con contundencia los argumentos de Torquemada y optó por achacar a la política general de todo el periodo socialista el mal dato del padrón. “De los casi 20 años que llevan gobernando se han perdido prácticamente 5000 habitantes que se explica por la escasez de empleo en la ciudad por la falta de un tejido empresarial fuerte”, reprochó añadiendo la ausencia de políticas municipales de empleo o vivienda.

El concejal de Podemos, Guillermo San Juan, trato de mantener una política equidistante entre los dos análisis de responsabilidades por el padrón y, aunque dio la razón a Torquemada en su planteamiento reivindicativo de políticas “por la administración competente” se mostró también “preocupado” porque el propio Ayuntamiento no trate de cubrir en lo posible esas carencias. “A veces hay que hacer esas políticas que la junta no hace precisamente para recordárles permanentemente lo que podría hacer y eso tampoco lo vemos muy a menudo en el gobierno municipal y esa sería una buena forma de lograr esa legitimidad todavía mayor, de señalar con el dedo a la Junta de Castilla y León”.

Como hizo en la mayoría de los asuntos tratados en este pleno, la alcaldesa quiso cerrar el debate para mantener señalado al Gobierno regional: “No hay una estrategia a nivel regional con una planificación de desarrollo industrial o un proyecto industrializador” se quejó al igual que de “la falta de generación de vivienda protegida”. Para la alcaldesa, Segovia se ha sentido abandonada, sus jóvenes se ven obligados a marcharse en busca de oportunidades laborales y como consecuencia se ha producido un envejecimiento poblacional.