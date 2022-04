9 Comments

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha considerado que establecer bonificaciones para el peaje de la autopista AP-6 (Villalba-Adanero) acarrearía un alto coste para las arcas públicas que “estaría fuera de un alcance razonable”. Según afirmó en el Senado, su departamento llevaría “años” estudiando la posibilidad de introducir bonificaciones “que se puedan financiar conjuntamente con la Junta de Castilla y León”, aunque acto seguido matizó que “la infraestructura y la intensidad de esa vía hacen muy difícil introducir esas bonificaciones o rebajas”.

Sánchez respondía de esta manera a la pregunta parlamentaria formulada en la sesión de este 5 de abril por el senador del Partido Popular por Segovia, Juan José Sanz Vitorio, inquiriendo si el ministerio tiene intención de bonificar a los usuarios recurrentes de la AP6, a la vez que recordaba que en el presupuesto del Estado existe una partida de 92,5 millones que debería destinarse precisamente para este fin. Para el segoviano, no aplicar esas bonificaciones para esta carretera justificaría la petición de dimisión de la ministra, iniciativa a la que invitó a sumarse también y “por coherencia” a los senadores socialistas representantes de las provincias afectadas.

El parlamentario segoviano reprochó la “ausencia de criterios” en materia de bonificación de peajes y recordó, en referencia a la AP 6 y sus ramales a Ávila y Segovia (AP51 y AP61) que se rechazaron dos enmiendas populares para aplicar bonificaciones. “No me parecen mal las bonificaciones ni los beneficios, lo que no me parece bien es que a situaciones y problemas idénticos, se den soluciones diferentes. Es políticamente indecente y socialmente despreciable”, se quejó añadiendo que “En la AP-6 se incrementa el peaje un 2,84%, un 44,16% más que la subida tipo (1,97%) y, en cambio, se niegan a bonificarlo con cargo a la partida presupuestaria que recoge la posibilidad de bonificar los peajes a los recurrentes”.

Según Sanz Vitorio, los altos precios provocan el incremento del tráfico en la travesía de San Rafael, con una Intensidad Media Diaria (IMD) de más de 14.000 vehículos, de los que el 15 por ciento son pesados, con puntas del 20 por ciento, lo que supone “riesgo de accidentes y muertes”, al tiempo que remarcó que el peaje de la AP6 “bloquea las posibilidades de desarrollo económico y supone una contradicción contra el reto demográfico”.

Concesiones prorrogadas por el PP

La ministra de Transportes eludió en su último turno hacer más referencias a las bonificaciones y optó por negar al popular el derecho a reclamar las rebajas de los peajes por haber sido los gobiernos del PP los que prorrogaron la concesión de la AP6 hasta 2029 cuando la concesionaria construyó los ramales AP51 y AP61. “La AP6 posiblemente sería ahora gratuita si no fuera por esa decisión de un Gobierno del PP”, remató Sánchez.