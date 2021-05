El gerente de Hotuse: “Yo también tengo mis cosas con el partido”

El gerente de la asociación de hosteleros, Hotuse Ahis, Javier García Crespo, trató de eludir este 11 de mayo hacer valoraciones sobre el “desplante” sufrido por la asociación que representa, al no ser invitada a la reunión mantenida en la sede de la Federación empresarial (Fes) entre el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea y el presidente de la patronal segoviana, Andrés Ortega, precisamente en torno a la situación de la hostelería y en la que sí estuvo Rocío Ruiz, la presidenta de la comisión provincial de hostelería y turismo, adscrita a la Fes y de la que Hotuse rechazó en su día formar parte tachándola como “innecesaria”.

La doble condición de concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Segovia y gerente de Hotuse, no fue suficiente para que García Crespo fuera invitado a la reunión o siquiera avisado de la presencia de Igea en Segovia y puso en evidencia que “yo también tengo mis guerras internas con el partido, mis diferencias con ellos y se lo he expresado en muchas ocasiones”, según justificó. Subrayó además que no es afiliado al partido y su presencia en el grupo municipal de Cs “es como independiente”. No obstante “intento presionar desde dentro para hacer los cambios que nos benefician”, en referencia al sector hostelero “del que tengo clara su situación y lo reclamo en este partido o en otro”.

En estudio

Según ha comunicado Fes, en el encuentro entre Igea y Ortega, el vicepresidente regional se comprometió, tal como le pidió el presidente de los empresarios, a “estudiar la situación y valorar posibles cambios, por ejemplo en baremos del semáforo que marcan las restricciones o a permitir un horario reducido de apertura en lugar del cierre total”.

El vicepresidente mostró su confianza en que la próxima semana la incidencia habrá bajado en la mayor parte de los municipios que ahora permanecen con los interiores de la hostelería clausurados y por tanto puedan acogerse a las medidas que rigen para el resto.